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Paraense vence na estreia no Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá

Torneio garante mais de 400 pontos no ranking mundial para cada dupla campeã

O Liberal
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Paraense busca título ao lado de Anna Merola (Divulgação / Veiga Produções)

A paraense Juliana Bernardes venceu na estreia do Amazônia Open de Beach Tennis, em Marabá. A atleta jogou ao lado de Anna Merola. A dupla derrotou Rafaela Macaneiro e Caroline Costa por 2 sets a 1.

Em um jogo equilibrado, a dupla da paraense saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada e venceu o duelo. A partida, que durou mais de duas horas, teve parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/4) e 10/4.

Agora, Juliana Bernardes e Anna Merola vão enfrentar as cabeças de chave número 3, as italianas Sofia Cimatti e Flaminia Daina.

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Quem também entrou em quadra e venceu foi a dupla líder do ranking mundial, formada pelas brasileiras Sophia Chow e Vitória Marchezini. As atletas aplicaram um duplo 6/0 sobre a dupla brasileira formada por Luize Germano e Viviane Moura.

"Começamos bem, nos adaptando bem aqui às condições, areia bem pesada, mas felizes com essa vitória", disse Chow. Agora, a dupla enfrenta as brasileiras Amanda Helminsky e Maria Nakamura.

As italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini venceram Luma Zambaldi e Valentina Raia por 6/2 e 6/3. Elas encaram a dupla das brasileiras Maria Sorci e Luisa Moraes na próxima rodada.

image (Divulgação / Veiga Produções)

No masculino, os principais favoritos, Daniel Mola e Giovanni Cariani, fizeram um duplo 6/1 sobre Tiago Busato e Lucas Waechter. O hexacampeão mundial, o italiano Michele Cappelletti, e o brasileiro André Baran venceram Jezer Silva e Henrique Cruz por um duplo 6/1 e enfrentam Vinicius Font, ex-número 1 do mundo, e Lucas Santos.

O Amazônia Open de Beach Tennis é um dos principais torneios do semestre. Chancelada pela Federação Internacional de Tênis (ITF), a competição garante 470 pontos para cada dupla campeã e uma premiação total de US$ 45 mil.

A competição vai até o próximo sábado (27), com as disputas das semifinais e finais. O torneio tem entrada gratuita para a arquibancada em todos os jogos.

Confira a programação

Quinta-feira (25/06)
Oitavas de final do BT 400, a partir das 15h

Sexta-feira (26/06)
Quartas de final do BT 400, a partir das 16h

Sábado (27/06)
Semifinais do BT 400, a partir das 15h, e finais, a partir das 19h30.

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