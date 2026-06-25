Paraense vence na estreia no Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Torneio garante mais de 400 pontos no ranking mundial para cada dupla campeã O Liberal 25.06.26 10h04 Paraense busca título ao lado de Anna Merola (Divulgação / Veiga Produções) A paraense Juliana Bernardes venceu na estreia do Amazônia Open de Beach Tennis, em Marabá. A atleta jogou ao lado de Anna Merola. A dupla derrotou Rafaela Macaneiro e Caroline Costa por 2 sets a 1. Em um jogo equilibrado, a dupla da paraense saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada e venceu o duelo. A partida, que durou mais de duas horas, teve parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (7/4) e 10/4. Agora, Juliana Bernardes e Anna Merola vão enfrentar as cabeças de chave número 3, as italianas Sofia Cimatti e Flaminia Daina. VEJA MAIS Paraenses são vice-campeões no primeiro dia do Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Dupla de Parauapebas fica com o segundo lugar no BT10 após boa campanha no torneio que reúne atletas de nove países no Pará João Fonseca sente desconforto no ombro e desiste do ATP de Eastbourne: 'Precaução' João Fonseca estrearia nesta quarta-feira, diante do britânico Giles Hussey Quem também entrou em quadra e venceu foi a dupla líder do ranking mundial, formada pelas brasileiras Sophia Chow e Vitória Marchezini. As atletas aplicaram um duplo 6/0 sobre a dupla brasileira formada por Luize Germano e Viviane Moura. "Começamos bem, nos adaptando bem aqui às condições, areia bem pesada, mas felizes com essa vitória", disse Chow. Agora, a dupla enfrenta as brasileiras Amanda Helminsky e Maria Nakamura. As italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini venceram Luma Zambaldi e Valentina Raia por 6/2 e 6/3. Elas encaram a dupla das brasileiras Maria Sorci e Luisa Moraes na próxima rodada. (Divulgação / Veiga Produções) No masculino, os principais favoritos, Daniel Mola e Giovanni Cariani, fizeram um duplo 6/1 sobre Tiago Busato e Lucas Waechter. O hexacampeão mundial, o italiano Michele Cappelletti, e o brasileiro André Baran venceram Jezer Silva e Henrique Cruz por um duplo 6/1 e enfrentam Vinicius Font, ex-número 1 do mundo, e Lucas Santos. O Amazônia Open de Beach Tennis é um dos principais torneios do semestre. Chancelada pela Federação Internacional de Tênis (ITF), a competição garante 470 pontos para cada dupla campeã e uma premiação total de US$ 45 mil. A competição vai até o próximo sábado (27), com as disputas das semifinais e finais. O torneio tem entrada gratuita para a arquibancada em todos os jogos. Confira a programação Quinta-feira (25/06) Oitavas de final do BT 400, a partir das 15h Sexta-feira (26/06) Quartas de final do BT 400, a partir das 16h Sábado (27/06) Semifinais do BT 400, a partir das 15h, e finais, a partir das 19h30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Paraense vence na estreia no Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Torneio garante mais de 400 pontos no ranking mundial para cada dupla campeã 25.06.26 10h04 MMA Sport Club Acesse Fight Series anuncia primeira edição e projeto de desenvolvimento para atletas amadores 23.06.26 11h41 Futebol Jovem paraense disputa o Campeonato Brasileiro de jiu-jitsu no Rio de Janeiro Ronald do Rosário possui mais de 50 medalhas na modalidade e quer fazer a transição para o MMA 22.06.26 17h45 mais esportes Com atletas de nove países, Marabá recebe o Amazônia Open de Beach Ten Evento terá arquibancada gratuita para o público acompanhar os jogos 22.06.26 12h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ancelotti vê Seleção 'mais sólida' e não escolhe adversário no mata-mata: 'A ver quem passa' Treinador italiano avaliou os pontos fortes dos três possíveis adversários na 2ª fase 24.06.26 22h14 MAIS ESPORTES Paraense vence na estreia no Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Torneio garante mais de 400 pontos no ranking mundial para cada dupla campeã 25.06.26 10h04 Futebol Vini Jr decide, Brasil vence a Escócia e avança como líder do Grupo C na Copa do Mundo Vitória por 3 a 0 em Miami marcou o retorno de Neymar à Seleção Brasileira após quase três anos 24.06.26 21h01 SELEÇÃO BRASILEIRA Quantos gols Vini Jr tem na carreira? Atacante amplia números após marcar contra a Escócia Camisa 7 da Seleção Brasileira voltou a balançar as redes na Copa do Mundo e segue construindo uma trajetória de destaque por clubes e pela equipe nacional 24.06.26 19h47