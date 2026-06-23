João Fonseca sente desconforto no ombro e desiste do ATP de Eastbourne: 'Precaução' João Fonseca estrearia nesta quarta-feira, diante do britânico Giles Hussey Estadão Conteúdo 23.06.26 16h18 João Fonseca (Instagram @rolandgarros) João Fonseca desistiu nesta terça-feira da disputa do ATP 250 de Eastbourne, último torneio antes de Wimbledon. O brasileiro sentiu um desconforto no ombro direito e usou as redes sociais para anunciar que evitar um agravamento antes do Grand Slam. "Após sentir um leve desconforto no ombro direito, minha equipe e eu decidimos, por precaução, não disputar o torneio de Eastbourne. O objetivo é chegar na melhor forma possível a Wimbledon", anunciou o brasileiro em seu Instagram. Número 27 do mundo - caiu duas posições na ranking divulgado segunda-feira - João Fonseca estrearia nesta quarta-feira, diante do britânico Giles Hussey, apenas o 293º do ranking. "Sou muito grato à organização do torneio pela recepção incrível que tive aqui. Agora é seguir trabalhando. Nos vemos em Wimbledon!", agradeceu o brasileiro, já ansioso por seu terceiro Grand Slam da temporada após ir muito bem em Roland Garros. João Fonseca seria o cabeça de chave 1 em Eastbourne e tinha grandes chances de somar mais um título na carreira após ganhar nas duplas em Hale, no fim de semana. A sequência dura de partidas, porém, serve de alerta para descansar alguns dias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 250 de Eastbourne João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França Técnico da seleção francesa retornará ao país para acompanhar o funeral; auxiliar Guy Stéphan comandará a equipe na partida de sexta-feira (26) 23.06.26 17h25 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 Futebol Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo Alisson, poupado da última atividade, volta aos treinos. Neymar deve ser relacionado 23.06.26 13h50 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35