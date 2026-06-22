Jovem paraense disputa o Campeonato Brasileiro de jiu-jitsu no Rio de Janeiro Ronald do Rosário possui mais de 50 medalhas na modalidade e quer fazer a transição para o MMA O Liberal 22.06.26 17h45 Ronald está na reta final de preparação para o Campeonato Brasileiro (Arquivo pessoal) Aos 17 anos, o paraense Ronald do Rosário Moraes já construiu uma trajetória de destaque no jiu-jitsu brasileiro. Morador do bairro do Jurunas, em Belém, o atleta da equipe Renan Pinheiro BJJ se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, marcado para os dias 27 e 28 de junho, no Rio de Janeiro (RJ). Faixa azul na categoria juvenil, Ronald apresenta um currículo expressivo para a idade. Ele é pentacampeão paraense, bicampeão pan-amazônico, campeão mundial com e sem quimono pela CBLP, além de vencedor dos Opens de Salvador (BA) e Recife (PE). No total, já soma mais de 50 medalhas e títulos ao longo da carreira. O primeiro contato com o esporte aconteceu ainda na infância, aos cinco anos. Durante um passeio com a mãe, Ronald viu uma academia de jiu-jitsu, ficou observando os treinos e se interessou pela modalidade. A curiosidade logo virou insistência, e poucos dias depois ele começou a treinar. “Eu sei que sou capaz de ser um dos melhores do mundo. É só questão de tempo. O jiu-jitsu também é a minha terapia. Quando não estou em um dia bom, vou treinar para esquecer dos problemas”, disse. Ronald durante o treinamento (Divulgação) A preparação para o Campeonato Brasileiro segue uma rotina intensa. Ronald inicia os treinos às 5h da manhã com preparação física, estuda durante o dia e retorna à academia à tarde e à noite para treinos técnicos e específicos voltados à competição. Representar o Pará em uma das principais competições do país tem um significado especial para o jovem atleta. Mais do que a disputa por medalhas, a ida ao Rio de Janeiro simboliza a realização de um sonho construído com anos de dedicação. “O Campeonato Brasileiro não é apenas mais uma competição. É um sonho para mim. Sou um menino da periferia que já fez rifa para conseguir viajar e competir. Só de estar lá já é uma realização muito grande. Ser campeão seria ainda mais especial”, destaca. Entre as principais conquistas da carreira, Ronald lembra com carinho do título em Salvador (BA). Na ocasião, precisou perder sete quilos em apenas 20 dias para competir. Mesmo com a exigência física e enfrentando adversários experientes e campeões, conseguiu chegar ao topo do pódio. Além do jiu-jitsu, o atleta já planeja os próximos passos. Ainda este ano, pretende iniciar a transição para o MMA, com o objetivo de construir uma carreira profissional na modalidade e chegar ao UFC, seu principal sonho. A participação no Campeonato Brasileiro conta com o apoio do empresário Rodrigo Almeida e do patrocinador oficial Classic Barbearia. “Eu diria para qualquer jovem nunca desistir dos seus sonhos. Mesmo que muitas pessoas digam que não vai dar certo, continue treinando e insistindo. O trabalho sempre traz resultado”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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