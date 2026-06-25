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Remo divulga lista de aprovados em peneira de futsal sub-16 e sub-17

Seletiva realizada no ginásio Serra Freire definiu 27 atletas que seguirão para a próxima etapa do processo no departamento de futsal azulino

O Liberal
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Leão divulgou os nomes dos aprovados (Divulgação / Remo)

O Remo divulgou em seu site oficial a lista dos atletas aprovados na peneira de futsal realizada no último sábado (20), no ginásio Serra Freire, em Belém. A seletiva foi voltada para as categorias sub-16 e sub-17 e reuniu jovens interessados em integrar as equipes da modalidade.

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A avaliação foi conduzida pela comissão técnica do futsal azulino, que analisou o desempenho dos participantes durante as atividades. Ao final do processo, 27 atletas foram selecionados para avançar à próxima etapa e, quem sabe representar o Remo em competições.

Os aprovados são atletas nascidos nos anos de 2009, 2010 e 2011. Eles passarão a integrar as atividades do departamento de futsal do clube, seguindo o cronograma estabelecido pela coordenação. Segundo o Remo, os selecionados serão contatados para receber orientações sobre os próximos procedimentos.

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A peneira faz parte do trabalho de formação e fortalecimento das categorias de base do futsal remista. A iniciativa busca identificar novos talentos e ampliar o número de atletas para as competições.

Confira a lista dos atletas aprovados

Abraão dos Santos Passos

Alessandro Lobato Cardoso

Alleck Arthur Chaves Silva

André Victor Paula Magno

Arthur Enzo Pacheco Baia

Carlos Gabriel da Silva Oliveira

Carlos Ryan Vieira da Costa

Cauã de Oliveira Xavier

Daniel Vitório Baptista Alves

Erick Mateus Leal Pantoja

Fernando Andrey Pacheco dos Santos

Gilfrey Santana Quaresma Castro Jr.

Hélder Braz Ferreira Filho

João Guilherme Monteiro Rodrigues

João Miguel Souza Silva

Jorge Henrique de Souza Barreto

Julio Alecsandro Araújo

Kenu Costa de Lima

Lucas Leão Damasceno

Luiz Fabiano dos Santos

Luiz Felipe Soares Oliveira

Pedro Gabriel Antunes Dutra

Ryan Pedro Marques Dona

Taison Pimentel de Oliveira

Thales Rafael Cunha Silva

William de Oliveira Viana

Yarllei Cauê Cardoso Ferreira

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