Remo divulga lista de aprovados em peneira de futsal sub-16 e sub-17 Seletiva realizada no ginásio Serra Freire definiu 27 atletas que seguirão para a próxima etapa do processo no departamento de futsal azulino O Liberal 25.06.26 12h34 Leão divulgou os nomes dos aprovados (Divulgação / Remo) O Remo divulgou em seu site oficial a lista dos atletas aprovados na peneira de futsal realizada no último sábado (20), no ginásio Serra Freire, em Belém. A seletiva foi voltada para as categorias sub-16 e sub-17 e reuniu jovens interessados em integrar as equipes da modalidade. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A avaliação foi conduzida pela comissão técnica do futsal azulino, que analisou o desempenho dos participantes durante as atividades. Ao final do processo, 27 atletas foram selecionados para avançar à próxima etapa e, quem sabe representar o Remo em competições. Os aprovados são atletas nascidos nos anos de 2009, 2010 e 2011. Eles passarão a integrar as atividades do departamento de futsal do clube, seguindo o cronograma estabelecido pela coordenação. Segundo o Remo, os selecionados serão contatados para receber orientações sobre os próximos procedimentos. VEJA MAIS Revelado no futsal do Remo, meia é vendido ao Santos por R$ 10 milhões Em 50 jogos pelo Santos neste ano, Vinícius Zanocelo marcou cinco vezes A peneira faz parte do trabalho de formação e fortalecimento das categorias de base do futsal remista. A iniciativa busca identificar novos talentos e ampliar o número de atletas para as competições. Confira a lista dos atletas aprovados Abraão dos Santos Passos Alessandro Lobato Cardoso Alleck Arthur Chaves Silva André Victor Paula Magno Arthur Enzo Pacheco Baia Carlos Gabriel da Silva Oliveira Carlos Ryan Vieira da Costa Cauã de Oliveira Xavier Daniel Vitório Baptista Alves Erick Mateus Leal Pantoja Fernando Andrey Pacheco dos Santos Gilfrey Santana Quaresma Castro Jr. Hélder Braz Ferreira Filho João Guilherme Monteiro Rodrigues João Miguel Souza Silva Jorge Henrique de Souza Barreto Julio Alecsandro Araújo Kenu Costa de Lima Lucas Leão Damasceno Luiz Fabiano dos Santos Luiz Felipe Soares Oliveira Pedro Gabriel Antunes Dutra Ryan Pedro Marques Dona Taison Pimentel de Oliveira Thales Rafael Cunha Silva William de Oliveira Viana Yarllei Cauê Cardoso Ferreira Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes futsal remo remo peneira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Sport Club Cris Cyborg anuncia despedida do MMA e coloca legado em jogo na PFL contra Ketlen Vieira 26.06.26 11h34 MAIS ESPORTES Remo divulga lista de aprovados em peneira de futsal sub-16 e sub-17 Seletiva realizada no ginásio Serra Freire definiu 27 atletas que seguirão para a próxima etapa do processo no departamento de futsal azulino 25.06.26 12h34 MAIS ESPORTES Paraense vence na estreia no Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Torneio garante mais de 400 pontos no ranking mundial para cada dupla campeã 25.06.26 10h04 MMA Sport Club Acesse Fight Series anuncia primeira edição e projeto de desenvolvimento para atletas amadores 23.06.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. 26.06.26 9h56 futebol Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro' Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde 26.06.26 10h52 mais esportes Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) 26.06.26 10h28 Futebol Médico do Remo acompanha recuperação de Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu Daniel Pam Pam segue em tratamento após atropelamento e recebeu atendimento do ortopedista Jean Klay, que destacou que a rivalidade fica em segundo plano 25.06.26 19h55