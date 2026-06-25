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Remo utiliza GPS na base e mantém campanha perfeita na Copa Pará

Tecnologia auxilia no monitoramento físico dos atletas do sub-17 e reforça o planejamento da comissão técnica

O Liberal
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Leão usa a tecnologia na molecada da base (Divulgação)

O Remo vem investindo em tecnologia para aprimorar o desempenho de seus atletas das categorias de base. No time sub-17, que disputa a Copa Pará, a comissão técnica utiliza sistemas de GPS para monitorar o rendimento físico dos jogadores durante treinamentos e partidas.

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O trabalho é coordenado pelo departamento de fisiologia do clube, sob responsabilidade de Eric Cavalcante, com acompanhamento de Uliner Martins. A ferramenta permite controlar as cargas de trabalho dos atletas, contribuindo para a prevenção de lesões, recuperação física e melhoria da performance ao longo da temporada.

Segundo Eric, o monitoramento é ainda mais importante em períodos de sequência de jogos. O equipamento registra informações como distância percorrida, velocidade máxima e média, área de atuação em campo, frequência cardíaca e intensidade dos esforços realizados pelos atletas.

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Tecnologia auxilia preparação do sub-17

Os dados coletados servem de apoio para a comissão técnica no planejamento das atividades e na avaliação individual dos jogadores. A iniciativa faz parte do processo de modernização das categorias de base azulinas.

Se fora das quatro linhas o Remo vem bem, dentro de campo o Leão Azul é um dos destaques da Copa Pará Sub-17. O clube azulino lidera o grupo C da competição com 100% de aproveitamento. São cinco jogos, cinco vitórias, com 39 gols marcado e nenhum sofrido.

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