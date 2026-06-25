Remo utiliza GPS na base e mantém campanha perfeita na Copa Pará Tecnologia auxilia no monitoramento físico dos atletas do sub-17 e reforça o planejamento da comissão técnica O Liberal 25.06.26 15h13 Leão usa a tecnologia na molecada da base (Divulgação) O Remo vem investindo em tecnologia para aprimorar o desempenho de seus atletas das categorias de base. No time sub-17, que disputa a Copa Pará, a comissão técnica utiliza sistemas de GPS para monitorar o rendimento físico dos jogadores durante treinamentos e partidas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O trabalho é coordenado pelo departamento de fisiologia do clube, sob responsabilidade de Eric Cavalcante, com acompanhamento de Uliner Martins. A ferramenta permite controlar as cargas de trabalho dos atletas, contribuindo para a prevenção de lesões, recuperação física e melhoria da performance ao longo da temporada. Segundo Eric, o monitoramento é ainda mais importante em períodos de sequência de jogos. O equipamento registra informações como distância percorrida, velocidade máxima e média, área de atuação em campo, frequência cardíaca e intensidade dos esforços realizados pelos atletas. VEJA MAIS Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami Alef Manga destaca preparação do Remo para retomada da Série A Artilheiro azulino na competição, atacante projeta duelo com o Corinthians e reforça foco na recuperação da equipe na tabela Tecnologia auxilia preparação do sub-17 Os dados coletados servem de apoio para a comissão técnica no planejamento das atividades e na avaliação individual dos jogadores. A iniciativa faz parte do processo de modernização das categorias de base azulinas. Se fora das quatro linhas o Remo vem bem, dentro de campo o Leão Azul é um dos destaques da Copa Pará Sub-17. O clube azulino lidera o grupo C da competição com 100% de aproveitamento. São cinco jogos, cinco vitórias, com 39 gols marcado e nenhum sofrido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo utiliza GPS na base e mantém campanha perfeita na Copa Pará Tecnologia auxilia no monitoramento físico dos atletas do sub-17 e reforça o planejamento da comissão técnica 25.06.26 15h13 FUTEBOL Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência 25.06.26 12h19 futebol Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami 25.06.26 11h12 Futebol Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira 23.06.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência 25.06.26 12h19 futebol Santa Cruz divulga detalhes de ingressos para jogo contra o Paysandu e torcida cita insegurança Papão recebe o Cobra Coral no próximo sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C 25.06.26 11h57 futebol Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami 25.06.26 11h12 FUTEBOL Rússia volta a participar de torneio da Fifa mais de 4 anos após sanção por invadir a Ucrânia Desde 2022, seleções e clubes da Rússia estão proibidos de disputar torneios internacionais 25.06.26 11h47