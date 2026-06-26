Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. O Liberal 26.06.26 9h56 Livro resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Paysandu (Divulgação / Site do Paysandu) A história de alguns dos principais nomes que vestiram a camisa do Paysandu Sport Club ganha destaque no livro "Os Imortais da Curuzu", que será lançado no próximo domingo (28), às 16h, na Cafeteria Cheirin Bom, localizada na avenida Brás de Aguiar, em Belém. A obra é assinada por Vincenzo Procopio, diretor de Memória do clube, e foi produzida em parceria com a Aludel Editora. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O livro apresenta crônicas sobre 15 jogadores que marcaram diferentes gerações do Paysandu e tiveram participação importante na construção da identidade do clube. As histórias percorrem mais de cinco décadas da trajetória bicolor, reunindo personagens que defenderam a equipe entre os anos 1950 e 2006. A publicação busca preservar a memória do futebol paraense por meio de relatos que destacam momentos, carreiras e contribuições desses atletas para a história do Papão. A proposta é registrar o legado deixado pelos jogadores que conquistaram espaço na memória da torcida alviceleste. Além de revisitar diferentes períodos do clube, "Os Imortais da Curuzu" reúne perfis de atletas que se tornaram referência para gerações de torcedores. Com lançamento aberto ao público, a obra passa a integrar o conjunto de publicações dedicadas à memória do futebol paraense e ao registro da história do Paysandu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. 26.06.26 9h56 Futebol Thayllon projeta reação do Paysandu na Curuzu em duelo direto contra o Santa Cruz Atacante destaca força do elenco, confia na eficiência ofensiva do Papão e vê confronto deste sábado como decisivo para manter a equipe entre os primeiros colocados da Série C 25.06.26 19h16 futebol Santa Cruz divulga detalhes de ingressos para jogo contra o Paysandu e torcida cita insegurança Papão recebe o Cobra Coral no próximo sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C 25.06.26 11h57 Futebol Zagueiro do Paysandu cita apoio da Fiel contra o Santa Cruz e cita tempo de treinamento Castro falou da importância de ter uma semana cheia para treinos e afirmou que o foco é total na busca pelo acesso 24.06.26 17h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. 26.06.26 9h56 mais esportes Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) 26.06.26 10h28 Futebol Médico do Remo acompanha recuperação de Pam Pam, torcedor símbolo do Paysandu Daniel Pam Pam segue em tratamento após atropelamento e recebeu atendimento do ortopedista Jean Klay, que destacou que a rivalidade fica em segundo plano 25.06.26 19h55 Futebol Thayllon projeta reação do Paysandu na Curuzu em duelo direto contra o Santa Cruz Atacante destaca força do elenco, confia na eficiência ofensiva do Papão e vê confronto deste sábado como decisivo para manter a equipe entre os primeiros colocados da Série C 25.06.26 19h16