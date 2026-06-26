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Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão

'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006.

O Liberal
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Livro resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Paysandu (Divulgação / Site do Paysandu)

A história de alguns dos principais nomes que vestiram a camisa do Paysandu Sport Club ganha destaque no livro "Os Imortais da Curuzu", que será lançado no próximo domingo (28), às 16h, na Cafeteria Cheirin Bom, localizada na avenida Brás de Aguiar, em Belém. A obra é assinada por Vincenzo Procopio, diretor de Memória do clube, e foi produzida em parceria com a Aludel Editora.

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O livro apresenta crônicas sobre 15 jogadores que marcaram diferentes gerações do Paysandu e tiveram participação importante na construção da identidade do clube. As histórias percorrem mais de cinco décadas da trajetória bicolor, reunindo personagens que defenderam a equipe entre os anos 1950 e 2006.

A publicação busca preservar a memória do futebol paraense por meio de relatos que destacam momentos, carreiras e contribuições desses atletas para a história do Papão. A proposta é registrar o legado deixado pelos jogadores que conquistaram espaço na memória da torcida alviceleste.

Além de revisitar diferentes períodos do clube, "Os Imortais da Curuzu" reúne perfis de atletas que se tornaram referência para gerações de torcedores.  Com lançamento aberto ao público, a obra passa a integrar o conjunto de publicações dedicadas à memória do futebol paraense e ao registro da história do Paysandu.

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