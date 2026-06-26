Pedro Henrique mira ascenção do Paysandu na Série C: 'Quero ajudar o clube a conquistar o acesso'

O terceiro lugar na Série C pode durar apenas mais uma rodada. Com 20 pontos, um a menos que o líder Guarani, o Paysandu recebe o Santa Cruz neste sábado, na Curuzu, pela 12ª rodada, de olho na ponta da tabela e na consolidação da campanha rumo ao acesso. Para o volante Pedro Henrique, a partida exige concentração máxima, independentemente da atenção dividida do torcedor com a Copa do Mundo.

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"A gente sabe da importância desse jogo. É claro que todo mundo acompanha a Copa do Mundo, mas nosso foco está totalmente no trabalho e no próximo desafio", afirmou o jogador, que espera uma Curuzu cheia para empurrar a equipe. "Nosso torcedor é um jogador a mais. Ele nos empurra o tempo todo, vibra a cada lance e faz a diferença."

O confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela. Por isso, Pedro acredita que o Paysandu precisará saber alternar os momentos da partida para buscar os três pontos. "O jogo passa por várias fases. Precisamos impor o nosso ritmo, mas também entender quando será preciso defender e sofrer dentro da partida", destacou.

Negociado com o Flamengo, clube ao qual se apresentará apenas ao fim da temporada, o volante garante que a transferência não interfere em seu compromisso com o Papão. Segundo ele, toda a atenção continua voltada ao principal objetivo do clube em 2026. "Estou totalmente concentrado no meu objetivo aqui no Paysandu. Quero ajudar o Paysandu a conquistar o acesso à Série B, que é onde o clube merece estar. Depois disso, o futuro será consequência", afirmou.

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Aos 20 anos, Pedro Henrique também aproveita a disputa da Copa do Mundo como uma oportunidade de aprendizado. O volante diz observar atletas da posição, mas também procura absorver ensinamentos de jogadores de diferentes características.

"Sempre tive como referência grandes jogadores brasileiros que atuam na Europa. Gosto muito de observar os volantes da Seleção, como o Paquetá e o Bruno Guimarães. Também procuro aprender com atletas de outras posições, como o Messi e grandes atacantes. Mesmo desempenhando funções diferentes, sempre é possível tirar ensinamentos observando esses jogadores durante a Copa do Mundo."

Se vencer o Santa Cruz e contar com um tropeço do Guarani e Brusque, primeiro e segundo colcoados, respectivcamente, o Paysandu pode assumir a liderança da Série C ao final desta rodada.