Estátua de Messi vira meme por pose inusitada e web não perdoa; veja Monumento de 26 metros inaugurado na Argentina homenageia o craque, mas foi a posição da escultura que roubou a cena nas redes sociais O Liberal 26.06.26 15h36 Nem mesmo o maior monumento já construído em homenagem a Lionel Messi escapou do olhar afiado da internet. Inaugurada na quinta-feira (25), na cidade de Cutral Co, na Patagônia argentina, a estátua de 26 metros do camisa 10 tinha tudo para emocionar os torcedores. Mas bastaram as primeiras fotos circularem nas redes sociais para que a pose escolhida pelo escultor Aldo Beroisa rendesse uma enxurrada de memes. A obra retrata Messi ajoelhado, vestindo a camisa da seleção argentina e erguendo a taça da Copa do Mundo conquistada no Catar, em 2022. A intenção era eternizar um dos momentos mais marcantes da carreira do craque. Só que, para muitos internautas, o ângulo da escultura acabou chamando mais atenção do que a própria homenagem. Veja: Estátua de Messi gerou piadas por posição peculiar (Reprodução) A maior estátua de Messi do mundo Apesar das brincadeiras, a homenagem impressiona pelos números. A estátua de Messi tem 26 metros de altura, pesa cerca de 70 toneladas e é considerada a maior já construída para o jogador no mundo. O monumento supera outra homenagem dedicada ao argentino, inaugurada em Calcutá, na Índia, em 2025. Foram necessários dois anos entre o planejamento e a montagem da estrutura. Construída com aço e concreto, a escultura tem uma cabeça de aproximadamente quatro toneladas e um corpo que pesa cerca de 25 toneladas. Prefeito aposta em turismo, internet aposta nos memes Durante a inauguração, que reuniu centenas de pessoas, o prefeito de Cutral Co, Ramón Rioseco, afirmou que o monumento representa a grandeza de Messi e deve atrair turistas para a cidade. "É o único monumento que representa o nosso querido Lionel. Neste país respira paz, trabalho, liberdade e liberdade religiosa. É por isso que estamos felizes em ser argentinos e orgulhosos de ser campeões do mundo. Felicito os trabalhadores cutralquenses que, com as suas mãos, fizeram esta obra para que o turismo de todo o mundo venha visitar-nos", disse o prefeito. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Enquanto o prefeito comemorava o potencial turístico da escultura, a internet parecia concentrada em outra missão: encontrar o melhor meme sobre a posição do jogador. Em poucos minutos, as redes sociais ficaram repletas de montagens, comparações e piadas inspiradas na pose da obra. Os números da homenagem a Messi Além da repercussão nas redes, a escultura também chama atenção pelas dimensões. 26 metros de altura; 70 toneladas de aço e concreto; Dois anos entre planejamento e construção; Maior monumento já dedicado a Lionel Messi; Representa o jogador comemorando o título da Copa do Mundo de 2022. Enquanto isso, Messi segue focado na Copa do Mundo Se fora de campo a estátua virou assunto por causa dos memes, dentro das quatro linhas Lionel Messi continua concentrado na campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2026. A seleção argentina volta a campo nesta sexta-feira (26), às 23h (horário de Brasília), para enfrentar a Jordânia pela terceira rodada do Grupo J. Já classificada para a fase de mata-mata após vencer Argélia e Áustria, a equipe busca confirmar a liderança da chave. Caso termine em primeiro lugar, a Argentina enfrentará o segundo colocado do Grupo H nas oitavas de final. A campanha mantém viva a expectativa de mais um capítulo na trajetória de Messi em Mundiais, enquanto, fora dos gramados, a nova estátua do craque continua dividindo atenções entre homenagens e piadas nas redes sociais. A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. 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