No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição Felipe Campos, direto de Miami 26.06.26 13h42 Imigrantes fazem a festa em Miami (Tarso Sarraf / O Liberal) Das praias aos parques, o estado da Flórida é a porta de entrada de turistas para a Copa do Mundo da FIFA, recebendo milhares de torcedores de todos os continentes. Miami, cidade em que o Brasil jogou contra a Escócia nesta quarta-feira (24), concentra cerca de trezentos mil brasileiros, mas também tem imigrantes de todas as partes do mundo que escolheram a região para viver. No centro da cidade, muitos torcedores frequentam o Brickell Center, com lojas e restaurantes internacionais que ficam lotados em dias de jogos. Nele, encontramos dois garçons vindos de países caribenhos e que gostam de futebol. Wilson Mendez é nascido na Guatemala, mas vive nos Estados Unidos há sete anos. A movimentação na região é crescente e foi potencializada no período do Mundial, mudando a rotina de quem trabalha no comércio local. "Temos visto muitos portugueses, croatas e franceses. O povo está animado pela Copa do Mundo. Mas quem mais aparece por aqui são os latinos. Tem muito brasileiro, argentino e colombiano na região", contou. Sem que seu país dispute a Copa do Mundo, a torcida dele vai para a seleção brasileira, que sempre encanta os apaixonados pelo esporte. "Gosto muito do futebol brasileiro. O time fez uma boa partida contra a Escócia. Para mim, é a equipe mais forte da Copa e que possivelmente vai estar entre os primeiros colocados e na final", completou. Outro trabalhador na região é Jhonitan Mendiel, nascido na Nicarágua e prestes a completar três anos vivendo em solo estadunidense. Amante de futebol, ele comentou sobre o crescimento do esporte na região, que vem ganhando cada vez mais espaço na mídia e no dia a dia das pessoas. "Sempre gostei de futebol e o esporte cresceu muito por aqui. Messi chegou há poucos anos e o futebol na região agora é assistido por muita gente, principalmente pelas crianças", afirmou. A Nicarágua, país de origem do garçom, nunca participou de uma Copa do Mundo, o que gerou a simpatia dele por outras seleções do continente. "Acho normal não disputar uma Copa do Mundo, meu país nunca jogou esse torneio. Torço para as seleções das Américas. Principalmente Brasil e Argentina, que são times fortes e de onde recebemos clientes animados. Entre todos, gosto mais do México, e eles estão fazendo uma grande campanha", contou. A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia copa do mundo miami COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição 26.06.26 13h42 futebol Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 26.06.26 12h11 MMA Sport Club Cris Cyborg anuncia despedida do MMA e coloca legado em jogo na PFL contra Ketlen Vieira 26.06.26 11h34 Futebol Papão tem tabu para defender amanhã 26.06.26 11h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. 26.06.26 9h56 futebol Alex Escobar deixa cobertura da Copa do Mundo após passar mal ao vivo: 'Não me sinto seguro' Apresentador informou que os exames não apontaram nenhum problema grave, mas optou por se afastar para cuidar da saúde 26.06.26 10h52 futebol Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 26.06.26 12h11 mais esportes Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) 26.06.26 10h28