Torcida do Santa Cruz compra menos de 1% da carga total de ingressos para o setor visitante Apenas 106 ingressos foram adquiridos para a partida contra o Paysandu. Vendas para visitantes já estão encerradas O Liberal 26.06.26 22h12 A Fiel Bicolor, ao contrário do time visitante, deve fazer sua parte para encher a Curuzu neste sábado (27). (Thiago Gomes / O Liberal) Com um esquema de segurança reforçado, o Paysandu vai enfrentar o Santa Cruz-PE, neste sábado (27), às 17h, no Estádio Banpará Curuzu, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ao contrário do que circulava nas redes sociais quanto à lotação máxima do espaço destinado aos visitantes, a torcida pernambucana adquiriu apenas 106 ingressos, ou seja, menos de 1% do total carga que a Cobra Coral tinha por direito, que era de aproximadamente 1.500, de acordo com a lei. As vendas para este setor terminaram nesta sexta-feira (26). WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Apesar da rivalidade histórica entre das torcidas dos dois clubes, o Paysandu, por meio da sua Presidência, informou ter atuado junto aos órgãos públicos para garantir total segurança ao público. Ao longo da semana, representantes do clube se reuniram com as forças policiais para definir todas as estratégias e o planejamento de segurança, a fim de coibir qualquer tipo de desordem no entorno e nas dependências internas da Curuzu. VEJA MAIS Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. Pedro Henrique mira ascenção do Paysandu na Série C: 'Quero ajudar o clube a conquistar o acesso' Volante destaca força da Curuzu, mantém atenção voltada ao Papão apesar do acerto com o Flamengo e diz aproveitar a Copa do Mundo como fonte de aprendizado antes do duelo contra o Santa Cruz Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 De acordo com o clube, o próprio secretário de Segurança Publica do Pará, Coronel Ed-lin Anselmo de Lima, garantiu ao Paysandu a realização do evento, com reforço no policiamento e mobilização geral dos órgãos responsáveis. O clube também reforçou sua equipe de segurança privada. Com 20 pontos conquistados, o Paysandu ocupa a terceira posição na classificação, apenas um ponto atrás do líder Guarani-SP, que divide a ponta da tabela ao lado do Brusque-SC. Uma vitória pode recolocar o Papão na liderança. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu x santa cruz futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Torcida do Santa Cruz compra menos de 1% da carga total de ingressos para o setor visitante Apenas 106 ingressos foram adquiridos para a partida contra o Paysandu. Vendas para visitantes já estão encerradas 26.06.26 22h12 Futebol Pedro Henrique mira ascenção do Paysandu na Série C: 'Quero ajudar o clube a conquistar o acesso' Volante destaca força da Curuzu, mantém atenção voltada ao Papão apesar do acerto com o Flamengo e diz aproveitar a Copa do Mundo como fonte de aprendizado antes do duelo contra o Santa Cruz 26.06.26 19h18 futebol Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 26.06.26 12h11 FUTEBOL Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. 26.06.26 9h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES VÔLEI VNL Feminina: Brasil vence Estados Unidos e mantém invencibilidade na Liga das Nações Seleção brasileira de vôlei domina em quadra e conquista segunda vitória consecutiva no Maracanãzinho, com placar de 3 sets a 0 05.06.25 22h30 Hortência vibra com representante do Rio na Liga de basquete feminino Entre o desfile da Viradouro e da Grande Rio, a Rainha do basquete brasileiro fala ao LANCE! sobre a importância do estado voltar a ter um time na LBF 04.03.19 16h03 CONTINGENTE Brasil x Bolívia: órgãos de segurança divulgam plano de ação para jogo da Seleção em Belém Cerca de 2 mil agentes de segurança estarão destacados para o jogo entre Brasil e Bolívia no Mangueirão 05.09.23 12h32 Mais esportes Corrida Noturna leva 4 mil pessoas ao Mangueirão neste sábado (27) Evento terá percursos de 3 e 5 km, ativações musicais ao longo do trajeto e programação com shows e serviços no estádio 26.06.26 22h21