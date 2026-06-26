Torcida do Santa Cruz compra menos de 1% da carga total de ingressos para o setor visitante

Com um esquema de segurança reforçado, o Paysandu vai enfrentar o Santa Cruz-PE, neste sábado (27), às 17h, no Estádio Banpará Curuzu, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Ao contrário do que circulava nas redes sociais quanto à lotação máxima do espaço destinado aos visitantes, a torcida pernambucana adquiriu apenas 106 ingressos, ou seja, menos de 1% do total carga que a Cobra Coral tinha por direito, que era de aproximadamente 1.500, de acordo com a lei. As vendas para este setor terminaram nesta sexta-feira (26).

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Apesar da rivalidade histórica entre das torcidas dos dois clubes, o Paysandu, por meio da sua Presidência, informou ter atuado junto aos órgãos públicos para garantir total segurança ao público.

Ao longo da semana, representantes do clube se reuniram com as forças policiais para definir todas as estratégias e o planejamento de segurança, a fim de coibir qualquer tipo de desordem no entorno e nas dependências internas da Curuzu.

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De acordo com o clube, o próprio secretário de Segurança Publica do Pará, Coronel Ed-lin Anselmo de Lima, garantiu ao Paysandu a realização do evento, com reforço no policiamento e mobilização geral dos órgãos responsáveis. O clube também reforçou sua equipe de segurança privada.

Com 20 pontos conquistados, o Paysandu ocupa a terceira posição na classificação, apenas um ponto atrás do líder Guarani-SP, que divide a ponta da tabela ao lado do Brusque-SC. Uma vitória pode recolocar o Papão na liderança.