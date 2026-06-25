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Jogo do Brasil na Copa: segunda-feira é feriado ou ponto facultativo? Saiba o que diz a lei

Empresas podem flexibilizar jornada para trabalhadores acompanharem partida da Seleção Brasileira

O Liberal

A Seleção Brasileira, que garantiu sua classificação em primeiro lugar no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, entrará em campo na próxima segunda-feira (29), às 14h, para disputar a próxima fase do torneio. Apesar da expectativa, a data da partida não será considerada feriado ou ponto facultativo em todo o país, mantendo o expediente de trabalho regular para a maioria dos brasileiros.

Detalhes da partida do Brasil na Copa

A Seleção Brasileira assegurou sua vaga na próxima fase da Copa do Mundo ao terminar em primeiro lugar no Grupo C, após vitórias contra Escócia e Haiti, e um empate com Marrocos. A equipe agora se prepara para enfrentar um adversário ainda indefinido, que virá do grupo composto por Japão, Suécia e Holanda, em jogo marcado para a segunda-feira (29), às 14h.

Não há feriado ou ponto facultativo por lei

Contrariando a mobilização tradicional da torcida para acompanhar os jogos da Copa do Mundo, não existe nenhuma legislação específica que institua feriado ou ponto facultativo em dias de partidas da Seleção Brasileira. Dessa forma, o expediente de trabalho deve seguir normalmente em todo o território nacional.

Empresas podem decidir sobre a jornada de trabalho

O Ministério do Trabalho esclarece que a decisão sobre a jornada e o horário de trabalho nos dias de jogos da Seleção é de autonomia de cada empresa. Empregadores podem, por exemplo, optar por liberar seus colaboradores durante as partidas, reduzir a carga horária do dia ou, ainda, providenciar estruturas para que as equipes assistam aos jogos no próprio ambiente de trabalho.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

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