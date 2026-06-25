Advogado que viralizou ao concordar com condenação de cliente é encontrado morto

O advogado Rodrigo Pantaleão, que ganhou repercussão nacional após um episódio em audiência online, foi encontrado morto nesta quinta-feira (25) em sua residência no bairro Itacorubi, em Florianópolis.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado após vizinhos acionarem as autoridades em razão de forte odor vindo do imóvel. Não havia sinais de arrombamento ou indícios de violência no local.

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A principal linha inicial de investigação aponta para morte sem indícios de crime, embora outras hipóteses não tenham sido descartadas. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do caso.

A Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB/SC) informou que acompanha as investigações e pediu apuração detalhada dos fatos.

Advogado ganhou repercussão após audiência virtual

Rodrigo Pantaleão se tornou conhecido nas redes sociais após um vídeo de audiência de instrução viralizar no mês de maio. Na ocasião, durante sessão online, ele acabou concordando com os argumentos apresentados pelo Ministério Público em relação ao próprio cliente.

A fala repercutiu amplamente na internet e gerou discussões sobre a atuação da defesa no processo.

A OAB/SC declarou que está acompanhando o caso junto às autoridades policiais para o esclarecimento completo dos fatos, especialmente no que diz respeito ao exercício da advocacia e às prerrogativas profissionais.