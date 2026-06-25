Caso Master: Ministro André Mendonça determina ida de Daniel Vorcaro para a Papudinha

O ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (25) a transferência de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, para uma cela na Papudinha, no Complexo Prisional da Papuda, em Brasília. Investigado por suposta liderança em fraudes no Sistema Financeiro Nacional, Vorcaro deixará a carceragem da Superintendência da Polícia Federal, onde estava preso, em meio à paralisação das negociações para um acordo de delação premiada.

A informação sobre a transferência foi antecipada pelo portal Poder 360. De acordo com a publicação, a avaliação é de que, sem perspectiva de retomada das negociações por uma nova proposta de delação, não haveria mais necessidade de manter o empresário sob custódia na sede da Polícia Federal, em Brasília.

Ainda segundo o portal, o pedido de transferência foi encaminhado pela PF ao gabinete de Mendonça junto da formalização da rejeição à segunda proposta de delação apresentada pela defesa de Vorcaro, em 11 de junho. Dias depois, a Procuradoria-Geral da República (PGR) também decidiu não avançar nas tratativas, sob o argumento de falta de “provas robustas”.

Vorcaro apresentou duas propostas de delação ao longo de uma defesa marcada por trocas de advogados. Primeiro, esteve representado por Roberto Podval; depois, por José Luis Oliveira Lima; e, agora, por Sérgio Leonardo. Mendonça também negou o pedido da defesa para converter a prisão em domiciliar, ao entender que permanecem os elementos que justificaram a preventiva. O ministro citou, ainda, manifestações da PF e da PGR favoráveis à manutenção da custódia.

PF e PGR também demonstraram preocupação com a segurança de Vorcaro. A PGR sustentou que a transferência para a Papudinha atende à necessidade de resguardar o investigado em um estabelecimento com estrutura compatível com sua condição de vulnerabilidade e risco. A defesa, que antes pedia a transferência para a sede da PF em Brasília, passou a defender a necessidade de um local apto a garantir a vida e a integridade física do empresário.

Na decisão, Mendonça afirmou que os riscos à segurança de Vorcaro foram comprovados e, por isso, a prisão não deveria ocorrer em cela comum do sistema prisional. Para o ministro, a Papudinha oferece uma solução proporcional ao conciliar a impossibilidade de manutenção prolongada do preso em dependências da Polícia Federal com a necessidade de preservar sua segurança em uma unidade estatal adequada.