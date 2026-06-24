Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

OAB-SP suspende Deolane Bezerra

A medida tem efeito imediato de impedir o exercício da advocacia

Estadão Conteúdo
fonte

Saiba quais famosos também estão sendo investigados (Foto: Reprodução / Instagram)

A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo suspendeu nesta quarta, 23, a advogada Deolane Bezerra Santos, presa desde 21 de maio sob suspeita de lavar dinheiro para a cúpula do PCC. A medida tem efeito imediato de impedir o exercício da advocacia.

Conforme a legislação, a medida de suspensão do exercício profissional pode ter prazo inicial de 90 dias, com possibilidade de prorrogação sucessiva até o limite de 360 dias. Nesse período, deve ocorrer o julgamento definitivo de Deolane na OAB. O Estadão pediu manifestação da defesa da influenciadora.

Deolane é alvo da Operação Vérnix, investigação do Ministério Público estadual e da Polícia Civil de São Paulo sobre lavagem de dinheiro do PCC via uma transportadora fantasma com endereço oficial em Presidente Venceslau, no interior paulista.

Segundo a Polícia, a influenciadora "lavou um oceano de dinheiro da facção". Ela nega envolvimento com o crime organizado. "Não sou bandida."

Deolane está presa em regime preventivo na Penitenciária de Tupi Paulista, situada a mais de 600 quilômetros de São Paulo. A OAB-SP requereu à Justiça sua transferência para uma Sala de Estado-Maior, ambiente que não guarda qualquer semelhança com o sistema carcerário comum.

A Ordem informou que seu Tribunal de Ética e Disciplina apura todas as infrações que chegam ao seu conhecimento, por representação ou por fatos divulgados publicamente.

De acordo com o artigo 72, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), os processos disciplinares tramitam sob sigilo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO VÉRNIX/PCC

DEOLANE

OAB

suspensão
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Política

Gilmar Mendes defende extradição de Zambelli em novo pedido à Itália

Caso envolve a condenação da ex-deputada por porte ilegal de arma

24.06.26 21h47

De olhar de Johnny Depp sobre Modigliani a Vivaldi: 10 filmes da Festa do Cinema Italiano

24.06.26 15h41

Brasil

Com foco no El Niño, IBGE apresenta ferramenta para prevenir desastres

Singed Lab vai preparar gestorespara atuação antecipada

23.06.26 20h05

Brasil

Lista de fauna ameaçada tem 180 animais incluídos e 150 retirados

Total de 790 espécies ou subsespécies estão sob diferentes graus de perigo

23.06.26 19h52

MAIS LIDAS EM BRASIL

medida

OAB-SP suspende Deolane Bezerra

A medida tem efeito imediato de impedir o exercício da advocacia

24.06.26 22h11

Justiça

Condenado por cooperar na morte do menino Bernardo recebe liberdade condicional

Evandro Wirganovicz cumpria pena no regime semiaberto e foi liberado

26.03.19 16h17

BRASIL

VÍDEO: Adolescente é salva de calabouço 'secreto' após desaparecer

Jovemdesapareceu após não voltar da escola. Suspeito foi preso em flagrante

25.06.25 11h11

CHUVA

Inmet emite alerta de 'chuva intensa' para sábado de Aleluia em Grande parte do país; veja

O aviso para este Sábado de Aleluia e a manhã da Páscoa abrange todas as regiões do País

19.04.25 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda