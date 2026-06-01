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Cuidadora esfaqueia idosa de 84 anos, mas advogado aponta que 'vítima é a culpada', entenda o caso

No momento do ataque, a idosa estava dormindo em uma cama de sua residência

Victoria Rodrigues
fonte

A idosa esfaqueada conseguiu sobreviver ao ataque. (Foto: Reprodução/ Extra)

A cuidadora Amanda Fraser esfaqueou uma idosa chamada Wendy Wilson, de 84 anos, enquanto ela estava dormindo em sua casa, que fica localizada em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com as imagens de segurança da residência, o crime ocorreu enquanto a idosa, que sofre com demência, estava deitada em uma cama. Mas o curioso do caso é que o advogado da cuidadora alegou que "a culpada é a vítima".

Ao longo do processo de investigação, a defesa de Amanda surpreendeu ao afirmar oficialmente que os ferimentos de Wendy foram causados "na totalidade ou em parte" pela "própria conduta culposa" da idosa e "sem qualquer negligência" por parte da equipe. Embora Wendy tenha levado algumas facadas enquanto não podia se defender, a idosa conseguiu sobreviver ao ataque que aconteceu em outubro de 2025.

Em entrevista ao New York Post, o advogado da vítima, Robert Brown, considerou um absurdo a colocação da outra defesa. "Que audácia culparem a vítima quando o vídeo mostra claramente Amanda Fraser e a Aides At Home, empresa que a contratou, causando os ferimentos que colocaram a vida de Wendy Wilson em risco (...) Eles deixaram Amanda sozinha com Wendy. Como minha cliente pode ser culpada?", disse.

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A cuidadora já teve atitudes violentas contra outros pacientes 

No processo movido pela família de Wendy durante o mês de abril, os parentes alegaram que a cuidadora atuou com negligência no cuidado com a paciente Wendy Wilson. Além disso, foi revelado ainda que Amanda já contava com tendências violentas contra outra pacientes antes do ataque à idosa e que, inclusive, a empresa Aides at Home, que emprega cuidadores em domicílio na cidade de Nova York e região, já sabia da informação.

Embora tenha havido as acusações contra a vítima e a tentativa de fazer com que a cuidadora fosse inocentada do crime que cometeu na residência, a justiça de Nova York não levou em consideração as alegações. Em novembro de 2025, Amanda Fraser, de apenas 23 anos, foi indiciada e, se for condenada pelo crime que ocorreu na casa de Wendy, poderá pegar como pena até 25 anos de prisão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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