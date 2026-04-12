Padrasto esfaqueia enteado que defendia a mãe de agressões em Santarém

Um padrasto esfaqueou o enteado na noite do último sábado (11), em Santarém. Elizeu Moraes de Lima é o principal suspeito de uma tentativa de homicídio contra o próprio enteado, Fábio de Aguiar Rodrigues, ocorrida na residência da família no bairro Vitória Régia.

De acordo com informações da Polícia Militar, Elizeu estava embriagado e agredia a mãe de Fábio. O enteado tentou proteger a mãe das agressões e ao intervir, o jovem foi atingido por golpes de faca desferidos pelo padrasto.

Após o ataque, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal (PSM), em estado de saúde considerado estável. O agressor fugiu do local logo após o crime e não havia sido localizado pelas forças de segurança.

O caso foi formalmente registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil. A população pode ajudar a encontrar o suspeito, denúncias que ajudem na localização de Elizeu Moraes de Lima podem ser feitas de forma anônima por meio dos números 181 ou 190.