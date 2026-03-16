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Aluno esfaqueia três meninas em escola em Pernambuco

Duas vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Estadão Conteúdo
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Caso aconteceu na Escola Estadual Cristiano Barbosa e Silva (Reprodução / Redes Soc)

Um adolescente de 14 anos esfaqueou três meninas na escola onde estuda, em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira, 16. Segundo a governadora Raquel Lyra (PSD), elas não correm risco de morrer. O agressor foi apreendido por ato infracional análogo a tentativa de homicídio.

O caso aconteceu na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Cristiano Barbosa e Silva, por volta das 7h30.

"Neste momento, a situação está sob controle e as vítimas estão fora de perigo. Em Pernambuco, escola é lugar de paz e de construção do nosso lugar do mundo. Jamais de violência", escreveu a governadora em um post no Instagram.

Duas vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma delas foi levada a um hospital local e outra adolescente, de 14 anos, foi encaminhada para o Hospital Jailton Messias de Souza Albuquerque. A terceira vítima não precisou ser hospitalizada.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o jovem foi contido por funcionários da unidade escolar e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia. A Polícia Militar reforçou o policiamento na unidade escolar.

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