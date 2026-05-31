Petro diz não aceitar resultados preliminares da contagem de eleições presidenciais na Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou neste domingo, 31, que não reconhece a chamada "contagem transmitida" das eleições presidenciais, pois os dados não são norma pública. "Como presidente, não aceito os resultados da pré-contagem da firma privada dos irmãos Bautista, porque, devendo estar parados os algoritmos do software de contagem e apuração, na última semana foram adicionados 800.000 cédulas de pessoas que não estão no censo oficial apresentado", disse ele na rede X.

Segundo Petro, existem dois censos neste momento, o oficial e o do software dos irmãos Bautista, que tem 800 mil pessoas adicionais.

"Portanto, e de acordo com a lei, os resultados vinculantes que o presidente atenderá e aceitará são os das comissões apuradoras dirigidas pelos juízes da República", enfatizou ele.

O conservador opositor Abelardo de la Espriella e o senador progressista Iván Cepeda, candidato apoiado por Petro, disputarão a presidência da Colômbia em um segundo turno, após nenhum dos dois ter conseguido a maioria necessária de votos nas eleições deste domingo.

De la Espriella obteve 43,72% dos votos, seguido por Cepeda, afilhado político do atual presidente do país, Gustavo Petro, com 40,92%, de acordo com 99% da contagem preliminar informada pela Registradoria Nacional.

Ambos se enfrentarão em um segundo turno em 21 de junho.