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Explosão em prédio em Mianmar matou mais de 45 pessoas, dizem equipes de resgate

Estadão Conteúdo

Uma explosão ocorrida neste domingo, 31, em um prédio no nordeste de Mianmar, que supostamente armazenava explosivos para mineração, matou mais de 45 pessoas, segundo equipes de resgate e relatos da mídia independente.

Cerca de 70 outras pessoas ficaram feridas na explosão que ocorreu por volta do meio-dia (horário local) na vila de Kaungtup, no município de Namhkam.

A área, localizada a cerca de 3 quilômetros ao sul da fronteira chinesa, está sob o controle do Exército de Libertação Nacional Taang, um grupo armado étnico que se envolveu em combates esporádicos contra o governo central de Mianmar.

Um socorrista que trabalhou no local da explosão disse à Associated Press que 46 corpos, incluindo seis de crianças, foram recuperados até a noite de domingo e levados para cremação.

O socorrista, que falou sob condição de anonimato por motivos de segurança, disse que 74 pessoas feridas foram levadas para o hospital municipal e que as operações de resgate continuavam.

Outro socorrista em Namhkam, que também falou sob condição de anonimato, disse que cerca de 40 pessoas morreram e mais de 100 casas perto do local da explosão foram danificadas.

Veículos de comunicação de Myanmar, incluindo a agência de notícias online Shwe Phee Myay, do Estado de Shan, relataram números de mortos que variam de 50 a 55. Eles publicaram fotos e vídeos mostrando a fumaça da explosão, prédios danificados e destroços após o ocorrido.

A emissora estatal chinesa CCTV informou que a explosão causou várias mortes e feridos, com muitas casas residenciais gravemente danificadas, mas não divulgou números.

Segundo informações preliminares, a explosão ocorreu em um local onde eram armazenadas grandes quantidades de explosivos utilizados em operações de mineração.

Conforme o relatório, as autoridades locais prestam auxílio, cuidados médicos e assistência no reassentamento dos residentes afetados.

O Exército de Libertação Nacional Taang (TNLA, na sigla em inglês) afirmou, em comunicado divulgado em seu canal no Telegram, que a gelignita (material explosivo) estava armazenada pelo departamento econômico do grupo para uso em minas e pedreiras, e que uma investigação sobre a causa da explosão está em andamento.

A gelignita é amplamente utilizada na mineração e detonação de rochas, mas pode se tornar altamente instável com o tempo e se armazenada de forma inadequada.

O Exército de Libertação Nacional Taang é membro da Aliança das Três Irmandades, um grupo rebelde, e controla a região de Namhkam desde que a aliança e seus aliados lançaram uma grande ofensiva contra os militares no nordeste de Mianmar, no final de 2023. Os membros da aliança e outros grupos armados étnicos lutam há muito tempo por maior autonomia.

O TNLA assinou um cessar-fogo com os militares de Mianmar após negociações mediadas pela China em outubro do ano passado, mas as relações permanecem tensas.

Mianmar está mergulhado em turbulência desde que o Exército tomou o poder do governo eleito de Aung San Suu Kyi em 1.º de fevereiro de 2021, desencadeando uma ampla oposição popular.

Após manifestações pacíficas serem reprimidas com força letal, muitos opositores ao regime militar pegaram em armas, e grandes partes do país estão agora envolvidas em conflitos.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

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