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EUA e Irã continuam a discutir acordo neste domingo; Teerã alerta para conclusões precipitadas

Esta é a terceira rodada de alterações que o presidente fez na proposta dos Estados Unidos, que tem sido passada de um lado para o outro para o Irã através de mediadores

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: wirestock / Freepik)

Os mediadores continuam a discutir um memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos desde a manhã deste domingo, 31, informou a CBS.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fez edições no memorando na sexta-feira, de acordo com uma fonte com conhecimento do assunto. A proposta editada foi então enviada de volta a Teerã para aprovação.

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Esta é a terceira rodada de alterações que o presidente fez na proposta dos Estados Unidos, que tem sido passada de um lado para o outro para o Irã através de mediadores. A fonte indicou que as mudanças por parte de Trump foram um tanto significativas, embora os detalhes não estivessem imediatamente disponíveis.

Em paralelo, o ministro de Relações Exteriores do iraniano, Seyed Abbas Araghchi, confirmou neste domingo para a mídia local que o intercâmbio de mensagens com Washington está em andamento e, até que se chegue a um resultado concreto, não se deve tirar conclusões precipitadas. "Tudo o que está sendo dito neste momento são especulações e não devem ser levadas a sério", pontuou.

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EUA/IRÃ/GUERRA/CESSAR-FOGO/NEGOCIAÇÕES
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