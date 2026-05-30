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EUA confirmam desabilitação de navio cargueiro que tentava romper bloqueio naval

Estadão Conteúdo

EUA confirmam desabilitação de navio cargueiro que tentava romper bloqueio naval -

Por *

São Paulo, 30/05/2026 - O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) confirmou, hoje (30), que as forças do país desabilitaram um navio de carga que tentava navegar em direção a um porto iraniano durante a madrugada, em uma nova tentativa de rompimento do bloqueio imposto aos portos iranianos.

Segundo nota publicada na rede social X, o cargueiro Lian Star, de bandeira da Gâmbia, teria ignorado mais de 20 avisos das forças americanas ao tentar acessar um porto do Irã durante a madrugada. O Centcom afirma que uma aeronave dos EUA desativou o navio disparando um míssil na sala de máquinas, em razão do descumprimento de ordens.

"As forças dos EUA desativaram cinco embarcações comerciais e redirecionaram 116 para aplicar totalmente o bloqueio enquanto um cessar-fogo com o Irã permanece em vigor", diz a nota.

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EUA/IRÃ/GUERRA

cargueiro

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