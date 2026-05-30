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Socorristas resgatam cinco homens presos em caverna inundada no Laos

Os moradores entraram na caverna na semana passada em busca de minerais valiosos, mas ficaram presos após uma enchente repentina bloquear a saída

Estadão Conteúdo

Equipes de resgate no Laos, país do Sudeste Asiático, informaram neste sábado, 30, que retiraram com segurança quatro moradores que ficaram presos por 10 dias em uma caverna inundada. Outro homem já havia sido resgatado com sucesso no dia anterior. Dois continuam desaparecidos.

Grupos de resgate do Laos e da Tailândia postaram nas redes sociais sobre a operação bem-sucedida, juntamente com fotos dos sobreviventes deitados em macas, usando máscaras de oxigênio e cobertos com mantas térmicas.

Segundo relatos, os moradores entraram na caverna na semana passada em busca de minerais valiosos, mas ficaram presos após uma enchente repentina bloquear a saída. Um outro morador conseguiu escapar a tempo e alertou as autoridades sobre os sete que permaneceram no interior da caverna.

Os cinco resgatados haviam sido encontrados no local já na quarta-feira, 27, mas o nível da água tornava impossível sua retirada.

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image Cinco homens são encontrados vivos após uma semana presos em caverna inundada no Laos
Segundo os socorristas, fortes chuvas provocaram uma inundação repentina que bloqueou a saída e deixou os homens presos no interior do local

A organização laosiana Rescue Volunteer for People informou em sua página no Facebook que o nível da água dentro da caverna baixou o suficiente para que os sobreviventes pudessem sair acompanhados pelos mergulhadores, que já haviam levado comida e água até eles. Também disseram que continuarão a busca pelos dois desaparecidos.

O primeiro sobrevivente foi retirado da caverna na sexta-feira, 29. Segundo os socorristas, essa operação levou cerca de 30 minutos. Vídeos mostraram o momento em que ele emergiu da água ao lado de um mergulhador, recuperando o fôlego antes de se esforçar para rastejar por uma passagem estreita e alagada e se levantar com dificuldade. Enquanto os socorristas o ajudavam a sair do túnel, um deles alertava os outros para terem cuidado, pois suas mãos estavam feridas. Então ele foi envolto em uma manta térmica e ajudado a se sentar.

Outro vídeo mostrou o homem saindo da caverna com uma lanterna presa à testa. Ele caminhava com dificuldade, auxiliado por dois homens, que o entregaram a outros membros da equipe diante de uma multidão que aguardava no local.

Os cinco sobreviventes foram identificados apenas pelos primeiros nomes: Khamla, Mued, Ee, Ing e Laen.

Os homens haviam recebido água, alimentos leves e mantas térmicas para se aquecerem, embora vídeos gravados dentro da caverna sugerissem que as condições físicas deles estavam se deteriorando.

As equipes de resgate do Laos e da Tailândia contaram com o apoio de especialistas do Japão e da Malásia. Também chegaram ao local profissionais da Indonésia, França e Austrália. A caverna fica em uma área acidentada da província central de Xaisomboun, cerca de 120 quilômetros ao norte da capital, Vientiane.

Vários deles participaram do complexo resgate em uma caverna no norte da Tailândia em 2018, que envolveu 12 meninos e o treinador de futebol deles.

Equipe deve procurar desaparecidos em parte profunda da caverna

Em um vídeo gravado na sexta-feira, cerca de uma hora antes do início da retirada do primeiro sobrevivente, o socorrista tailandês Kengkaj Bongkawong, da equipe Metta Tham Rescue Kalasin, detalhou os desafios que seriam enfrentados na operação.

A equipe montou uma base em uma grande câmara dentro da caverna, acessível apenas após atravessar mais de 200 metros de passagens estreitas, sinuosas e inundadas, com paredes irregulares. A partir desse ponto, os mergulhadores ainda precisam percorrer um túnel submerso de cerca de 30 metros para alcançar os sobreviventes.

"Mergulhar em uma caverna envolve questões como temperatura, espaços estreitos, controle de movimento e gerenciamento do pânico do sobrevivente, o que será difícil, mas temos que fazer", disse Kengkaj.

Um dos maiores riscos para a equipe é conduzir os sobreviventes sem habilidade de mergulho por águas de visibilidade praticamente nula.

Um vídeo mostrou o mergulhador tailandês Norrased Palasing e o mergulhador finlandês Mikko Paasi ensinando os sobreviventes a utilizar os equipamentos de mergulho e as técnicas de respiração debaixo d'água.

"Durante todo o trajeto, respirem apenas pela boca. Nunca respirem pelo nariz, entenderam?", orientou Norrased durante o treinamento.

As equipes também estão se preparando para procurar os dois moradores ainda desaparecidos.

Segundo Kengkaj, o plano é explorar uma área mais profunda da caverna, entre 20 e 25 metros além do local onde os sobreviventes foram encontrados. No entanto, ele alertou que o trecho está bastante alagado.

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