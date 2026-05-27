Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Cinco homens são encontrados vivos após uma semana presos em caverna inundada no Laos

Segundo os socorristas, fortes chuvas provocaram uma inundação repentina que bloqueou a saída e deixou os homens presos no interior do local

Estadão Conteúdo

Cinco pessoas foram encontradas com vida nesta quarta-feira, 27, após passar mais de uma semana em uma caverna inundada no Laos. Equipes de mergulhadores que participam dos trabalhos ainda buscam por outros dois homens que seguem desaparecidos.

O grupo entrou na caverna, localizada na província de Xaisomboun, em 19 de maio. Segundo os socorristas, fortes chuvas provocaram uma inundação repentina que bloqueou a saída e deixou os homens presos no interior do local.

Vídeos divulgados pelas equipes de resgate mostram o momento em que os mergulhadores emergem da água e localizam os sobreviventes sentados sobre uma rocha, cercados pela água da enchente e usando lanternas na cabeça. Outras imagens registram a comemoração das equipes após a descoberta.

O socorrista tailandês Chakkit Taengtang afirmou que os mergulhadores começaram a levar comida, água e outros suprimentos aos sobreviventes enquanto avaliam a forma mais segura de retirá-los da caverna. Segundo ele, a operação de resgate deve ser complexa por causa das condições do terreno e do alagamento.

De acordo com o grupo Rescue Volunteer for People, os homens são da mesma comunidade local. Um oitavo integrante do grupo conseguiu escapar no momento em que a água começou a subir e alertou as autoridades sobre o acidente.

Equipes da Tailândia se juntaram às buscas durante o fim de semana. Entre os mergulhadores mobilizados estão profissionais que participaram da operação de resgate de 2018, quando 12 adolescentes e um treinador ficaram presos em uma caverna inundada no norte do país.

O mergulhador finlandês Miiko Paasi, que também atua na operação, afirmou que os sobreviventes aparentam estar conscientes e em boas condições, mas alertou que a retirada será difícil devido ao relevo montanhoso, à chuva intensa e ao acesso limitado à caverna.

Segundo os socorristas, chegar à entrada exige uma caminhada íngreme de cerca de quatro quilômetros por uma área de mata. A passagem de acesso à caverna também é estreita e rochosa, dificultando o trabalho das equipes.

Autoridades locais afirmam que a região costuma ser frequentada por pessoas em busca de ouro, apesar dos alertas sobre os riscos de enchentes durante o período de chuvas.

*Com agências internacionais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LAOS

CARVERNA

INUNDAÇÃO

HOMENS

RESGATE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ESTUPRO

Brasileiro é preso em Paris por suspeita de estupro de crianças em pré-escola

Jornalista infiltrado chegou a gravar funcionários gritando com crianças e uma monitora beijando um aluno na boca

27.05.26 13h06

saldo zero

Conselho da Paz patrocinado por Trump não recebeu um único dólar

Informação foi divulgada pelo jornal Financial Times

27.05.26 11h10

MUNDO

Trump se reúne com gabinete em meio a negociações instáveis com o Irã

Trump demonstra confiança de que está perto de alcançar um entendimento que reabrirá o Estreito de Ormuz

27.05.26 9h06

MUNDO

Israel afirma ter matado novo líder militar do Hamas em Gaza

Forças Armadas israelenses afirmaram que Mohammed Odeh

27.05.26 8h52

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

tensão

Mais de 100 navios de guerra da China cercam Taiwan

Informação foi dada pelo chefe de segurança de Taiwan, neste sábado

23.05.26 16h09

investigação

Filho do dono da Mango desempenhou 'papel ativo e premeditado' na morte do pai, diz juíza

Jonathan disse aos policiais que o pai caiu ao parar para tirar fotos.

21.05.26 15h37

mudança

Governo Trump anuncia: estrangeiros terão de voltar aos seus países para solicitar o green card

Chamado oficialmente de Cartão de Residente Permanente, o green card é um documento que garante a uma pessoa o direito de morar e trabalhar legalmente de forma permanente nos EUA

22.05.26 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda