Trump se reúne com gabinete em meio a negociações instáveis com o Irã

O presidente Donald Trump se reúne com seu gabinete nesta quarta-feira, 27, em um momento delicado para as negociações destinadas a encerrar a guerra no Oriente Médio. A situação ocorre dias após Trump insistir que os EUA e o Irã haviam "em grande parte negociado" um acordo, mas as tratativas permanecem instáveis.

Enquanto se prepara para o encontro, Trump demonstra confiança em um entendimento que reabrirá o Estreito de Ormuz. O presidente busca um argumento crível de que a capacidade nuclear iraniana foi reduzida o suficiente para declarar vitória. Contudo, o conflito tem sido politicamente impopular para os republicanos, e há risco de um final insatisfatório.

O acordo em formação adia muitas questões críticas, gerando duras críticas a Trump. Seus apoiadores questionam se os líderes de Teerã sairão do conflito abatidos ou fortalecidos. Este cenário se desenrola enquanto as eleições de meio de mandato se aproximam, e republicanos temem o impacto do custo de vida no eleitorado.

Negociações Complicadas por Ataque Americano

As conversas ficaram ainda mais complicadas depois que forças dos EUA realizaram um ataque "de autodefesa" no sul do Irã. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que as negociações levarão mais alguns dias. Enquanto isso, Donald Trump recorreu às redes sociais para reclamar da mídia, alegando que mesmo uma rendição completa do Irã seria retratada como uma "Vitória Magistral e Brilhante" por Teerã.