Comando dos EUA desmente informação de que Marinha está escoltando navios no Estreito de Ormuz
"O Projeto Freedom não foi retomado", disse registro na conta oficial do Comando Central dos Estados Unidos
O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) desmentiu na tarde desta terça-feira, 26, os relatos de que a Marinha americana retomou a escolta ou assistência a navios comerciais durante travessias pelo Estreito de Ormuz.
"O Projeto Freedom não foi retomado, e as forças dos EUA não estão atualmente escoltando navios comerciais pelo Estreito de Ormuz", de acordo com registro na conta oficial do Centcom no X.
Mais cedo, o The Wall Street Journal afirmou, por fontes, que um superpetroleiro grego carregado com dois milhões de barris de petróleo bruto foi guiado pela Marinha dos EUA ao cruzar o Estreito de Ormuz na costa de Omã.
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