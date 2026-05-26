Irã diz ter derrubado drone dos EUA no Golfo Pérsico e ameaça reagir a violações de cessar-fogo

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou nesta terça-feira (26) ter derrubado um drone dos Estados Unidos que teria invadido o espaço aéreo iraniano na região do Golfo Pérsico. O incidente ocorre em meio à escalada de tensões entre Teerã e Washington, apesar de um cessar-fogo estar em vigor.

Em comunicado divulgado por canais oficiais, a IRGC acusou o 'exército terrorista dos Estados Unidos' de manter 'aventuras intervencionistas' e 'comportamentos agressivos' na região. A nota detalha que unidades de defesa aérea iranianas abateram um drone MQ-9 após 'monitoramento preciso de inteligência'.

A Guarda Revolucionária também alegou ter disparado contra um drone RQ-4 e um caça F-35 dos EUA, forçando as aeronaves a deixar o espaço territorial iraniano. Washington não forneceu confirmação imediata sobre as alegações envolvendo a perda de drones ou a aproximação de um F-35 até o momento.

Advertência do Irã e ataques dos EUA

A IRGC advertiu que qualquer violação do cessar-fogo pelos EUA terá uma resposta 'legítima e certa' por parte do Irã.

Na noite de segunda-feira (25), o Comando Central dos EUA (Centcom) informou ter realizado ataques de 'autodefesa' contra alvos no sul do Irã. Estes alvos incluíram plataformas de lançamento de mísseis e embarcações com capacidade de espalhar minas marítimas.

Segundo Washington, a ação teve como objetivo proteger tropas americanas de ameaças iranianas. O Centcom ressaltou que empregou 'força moderada' devido à trégua que está em vigor.

Líder iraniano critica presença americana

Mais cedo, o líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou que os EUA não terão mais 'um refúgio seguro' para bases militares no Oriente Médio. Ele avaliou que Washington está perdendo influência na região.