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Trump diz que urânio do Irã pode ser entregue aos EUA ou destruído no próprio país persa

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta segunda-feira, 25, que o urânio enriquecido do Irã poderá ser transferido ao país para destruição no âmbito de um possível acordo sobre o programa nuclear iraniano, mas admitiu também a possibilidade de o material ser eliminado em território iraniano.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que o material, ao qual se referiu como "poeira nuclear", seria "imediatamente entregue aos Estados Unidos para ser levado ao país e destruído".

Como alternativa, o material poderia ser destruído no próprio Irã ou em "outro local aceitável", em coordenação com a República Islâmica. A declaração representa uma mudança no posicionamento de Trump sobre o destino do urânio iraniano, já que anteriormente o presidente defendia apenas a transferência do material para os Estados Unidos.

Segundo o presidente norte-americano, o processo seria acompanhado pela Comissão de Energia Atômica "ou órgão equivalente".

A declaração ocorre em meio a negociações sobre um possível entendimento relacionado ao enriquecimento de urânio iraniano, tema que permanece no centro das tensões entre Washington e Teerã. O governo iraniano ainda não comentou publicamente as declarações do presidente dos EUA.

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