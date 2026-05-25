Trump reitera que Irã nunca terá arma nuclear e diz que EUA trabalham com governo da Venezuela

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou que o Irã "nunca terá" uma arma nuclear, ao participar de uma cerimônia do Memorial Day, nesta segunda-feira, 25. O comentário acontece sob expectativas de que Washington e Teerã alcancem um entendimento para encerrar as hostilidades no Oriente Médio, com o programa nuclear iraniano sendo um dos principais impasses entre as partes.

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Além da Operação Fúria Épica, como foi nomeada a ação americana contra o Irã, Trump destacou a operação na Venezuela no início do ano. Segundo o mandatário americano, atualmente, os EUA estão trabalhando de "maneira muito próxima" com o governo interino de Delcy Rodríguez, sem fornecer qualquer detalhe.