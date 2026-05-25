Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes é citado por e-mail e tem 21 dias para defesa em ação movida por Rumble e Trump Media

Segundo o documento, publicado pelo advogado nas redes sociais, Moraes tem prazo de 21 dias para apresentar defesa

Estadão Conteúdo
fonte

As ações questionando a nova lei foram apresentadas pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e pela federação PSOL-Rede (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi citado por e-mail em uma ação judicial nos Estados Unidos. A plataforma Rumble e a Trump Media, empresa ligada ao ex-presidente Donald Trump, são as autoras do processo.

A comunicação da citação foi divulgada no domingo (24) pelo advogado Martin De Luca, representante das empresas. Segundo o documento, Moraes tem prazo de 21 dias para apresentar sua defesa.

Caso o ministro não se manifeste dentro do período previsto, as empresas poderão pedir que a ação prossiga à revelia, ou seja, sem a sua participação. A Justiça federal da Flórida autorizou a citação por meio eletrônico na sexta-feira (22).

Detalhes da Ação e Alegações

A decisão da Justiça da Flórida não analisa o mérito das acusações feitas contra Moraes, mas permite que o processo, parado desde o ano passado, siga nos Estados Unidos.

A ação foi apresentada pela Rumble e pela Trump Media, dona da rede Truth Social, após decisões de Moraes no STF que determinaram a remoção de conteúdos e perfis das plataformas.

As empresas afirmam que as determinações violam a Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que protege a liberdade de expressão, e pedem que sejam consideradas ilegais no país. Também alegam que as decisões do ministro contrariam leis americanas relacionadas à atuação de plataformas digitais e interferem nas atividades comerciais das empresas nos EUA.

Procedimento da Citação e Contexto

De acordo com a ação, houve uma tentativa prévia de citar Moraes pelo procedimento internacional previsto na Convenção da Haia. Esse procedimento não avançou no Brasil após manifestações da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Advocacia-Geral da União (AGU) no Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme os autores do processo.

A Justiça americana registrou no despacho que a demora no trâmite formal poderia comprometer o andamento do processo. Por isso, autorizou a citação diretamente por e-mail em dois endereços vinculados ao STF.

Segundo as empresas, um dos contatos foi utilizado anteriormente em comunicações com a Rumble, enquanto o outro consta no site oficial da Corte.

A ação judicial foi aberta no ano passado como mais uma medida contra o ministro em meio ao julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

Em um contexto anterior, o governo do presidente Donald Trump também suspendeu o visto do ministro e aplicou sanções financeiras com base na Lei Magnitsky, criada para punir terroristas e ditadores, bloqueando seu acesso ao sistema financeiro dos EUA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/MORAES/PROCESSO/RUMBLE/TRUMP MEDIA

citação
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Zema critica Flávio Bolsonaro por dizer que indicaria o irmão Eduardo para o Itamaraty

25.05.26 13h11

'Apesar de morar na mesma cidade do banqueiro bandido, nunca encontrei com ele', diz Zema

25.05.26 13h11

Prevenção

Lula inicia radioterapia após retirada de lesão no couro cabeludo

Tratamento preventivo, no Sírio-Libanês em Brasília, terá 15 sessões

25.05.26 12h07

POLÍTICA

Moraes é citado por e-mail e tem 21 dias para defesa em ação movida por Rumble e Trump Media

Segundo o documento, publicado pelo advogado nas redes sociais, Moraes tem prazo de 21 dias para apresentar defesa

25.05.26 11h22

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

durante evento

Michelle Bolsonaro chama Moraes de 'irmão em Cristo' e cita possível conversão do ministro

Em seguida, a ex-primeira-dama publicou um mensagem sobre perdão nas redes sociais

20.05.26 12h03

ANÁLISE

Igor Normando se filia ao PSDB; partido está fragilizado e sem protagonismo

Prefeito de Belém formaliza entrada na legenda nesta quarta-feira (20), em Brasília, como único gestor de capital no país

20.05.26 16h02

Denúncia

Vereador denuncia superfaturamento de 440% em medicamentos pela Sesma e pede CPI na Câmara de Belém

Apuração do parlamentar encontrou valores fora do comum em períodos curtos

20.05.26 16h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda