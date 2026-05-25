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Epidemia de ebola no Congo é 'extremamente grave', diz OMS: 'avança mais rápido que nós'

Declaração foi dada pelo diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus

AFP
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Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS, tem viagem marcada para a RC Congo nesta terça-feira (Conteúdo Estadão)

A República Democrática do Congo enfrenta uma epidemia de ebola "extremamente grave e difícil", alertou, nesta segunda-feira (25), o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), que pediu para os países vizinhos agirem "de imediato".

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"Estamos intensificando as operações com caráter de urgência, mas por enquanto a epidemia avança mais rápido que nós", declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus durante uma reunião ministerial online organizada pelo Centro Africano para o Controle e a Prevenção de Doenças.

O diretor da OMS tem previsto viajar para a República Democrática do Congo na terça-feira.

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