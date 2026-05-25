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RD Congo tem mais de 900 casos suspeitos de ebola, afirma OMS

Até o momento, 101 mortes foram confirmadas

AFP
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Ebola é uma doença viral letal que se propaga por contato direto com fluidos corporais (Divulgação / OMS / Via CNN)

Mais de 900 casos suspeitos de ebola foram identificados na República Democrática do Congo (RDC), um país assolado por um grande conflito, segundo informou no domingo (24) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"À medida que intensificamos os esforços de vigilância na resposta ao #ebola na #RDC, mais de 900 casos suspeitos foram identificados até o momento, incluindo 101 casos confirmados", escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus em uma publicação nas redes sociais.

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O diretor, no entanto, não apresentou números atualizados de mortes provocadas pela doença.

O ebola é uma doença viral letal que se propaga por contato direto com fluidos corporais. A enfermidade pode provocar hemorragias graves e falência de múltiplos órgãos.

O país declarou um surto em 15 de maio provocado pela cepa Bundibugyo, para a qual não existem vacinas nem tratamentos aprovados.

Em uma atualização anterior publicada no sábado, o Ministério da Saúde da RDC informou que 204 mortes foram registradas em três províncias do país da África Central, a partir de 867 casos suspeitos.

O ebola matou mais de 15.000 pessoas no continente africano nos últimos 50 anos.

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