VÍDEO: Parapentista sobrevive após colisão com avião no ar na Áustria; veja
As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades locais.
Uma praticante de parapente sobreviveu após ser atingida por um avião de pequeno porte enquanto voava na região de Pinzgau, na Áustria. O acidente aconteceu em pleno ar e foi registrado em vídeo, que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.
A vítima foi identificada como Sabrina, de 44 anos, moradora da Alta Áustria. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, ela pilotava o parapente quando foi atingida por uma aeronave modelo Cessna 172. O impacto destruiu parte do equipamento e obrigou a esportista a realizar um pouso de emergência.
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Apesar da gravidade da colisão, Sabrina conseguiu acionar o paraquedas de emergência e aterrissar sem sofrer ferimentos graves. O piloto do avião, um homem de 28 anos, também saiu ileso e conseguiu retornar em segurança ao aeroporto de Zell am See.
As imagens do momento do acidente viralizaram. No vídeo, é possível ouvir os gritos de desespero da parapentista enquanto ela tenta se soltar do equipamento danificado antes de abrir o paraquedas reserva.
Após sobreviver ao acidente, Sabrina relatou o susto em uma publicação nas redes sociais. “O dia em que uma Cessna 172 te tira do céu enquanto você pratica parapente”, escreveu a austríaca em seu perfil no Instagram. Em seguida, ela afirmou ainda estar surpresa por ter escapado praticamente ilesa da colisão.
“Ainda não consigo acreditar que estou aqui escrevendo isso e que, tirando alguns hematomas fortes e contusões, realmente não aconteceu nada comigo”, declarou.
Acidente está sob investigação
De acordo com informações divulgadas pelo jornal austríaco Kronen Zeitung, Sabrina havia decolado da montanha Schmittenhöhe com destino à cidade de Piesendorf. O acidente ocorreu por volta das 13h15, no horário local, nas proximidades do refúgio Pinzgauer Hütte, no momento em que o parapente colidiu com um avião modelo Cessna 172 que realizava um voo panorâmico sobre os Alpes austríacos.
O piloto da aeronave informou às autoridades que não conseguiu evitar a colisão durante o voo. Assim como a parapentista, ele também conseguiu pousar sem ferimentos. As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades locais.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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