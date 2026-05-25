VÍDEO: Parapentista sobrevive após colisão com avião no ar na Áustria; veja

Uma praticante de parapente sobreviveu após ser atingida por um avião de pequeno porte enquanto voava na região de Pinzgau, na Áustria. O acidente aconteceu em pleno ar e foi registrado em vídeo, que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

A vítima foi identificada como Sabrina, de 44 anos, moradora da Alta Áustria. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, ela pilotava o parapente quando foi atingida por uma aeronave modelo Cessna 172. O impacto destruiu parte do equipamento e obrigou a esportista a realizar um pouso de emergência.

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Apesar da gravidade da colisão, Sabrina conseguiu acionar o paraquedas de emergência e aterrissar sem sofrer ferimentos graves. O piloto do avião, um homem de 28 anos, também saiu ileso e conseguiu retornar em segurança ao aeroporto de Zell am See.

As imagens do momento do acidente viralizaram. No vídeo, é possível ouvir os gritos de desespero da parapentista enquanto ela tenta se soltar do equipamento danificado antes de abrir o paraquedas reserva.

Após sobreviver ao acidente, Sabrina relatou o susto em uma publicação nas redes sociais. “O dia em que uma Cessna 172 te tira do céu enquanto você pratica parapente”, escreveu a austríaca em seu perfil no Instagram. Em seguida, ela afirmou ainda estar surpresa por ter escapado praticamente ilesa da colisão.

“Ainda não consigo acreditar que estou aqui escrevendo isso e que, tirando alguns hematomas fortes e contusões, realmente não aconteceu nada comigo”, declarou.

Acidente está sob investigação

De acordo com informações divulgadas pelo jornal austríaco Kronen Zeitung, Sabrina havia decolado da montanha Schmittenhöhe com destino à cidade de Piesendorf. O acidente ocorreu por volta das 13h15, no horário local, nas proximidades do refúgio Pinzgauer Hütte, no momento em que o parapente colidiu com um avião modelo Cessna 172 que realizava um voo panorâmico sobre os Alpes austríacos.

O piloto da aeronave informou às autoridades que não conseguiu evitar a colisão durante o voo. Assim como a parapentista, ele também conseguiu pousar sem ferimentos. As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades locais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)