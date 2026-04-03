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Brasil

Avião de pequeno porte cai sobre estabelecimento comercial no litoral do RS

Local foi isolado e ainda não há confirmação sobre vítimas

Gabi Gutierrez
fonte

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (3) (Reprodução)

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (3) em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela Brigada Militar (BM) à RBS TV.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelas autoridades, a aeronave voava em baixa altitude quando começou a perder altura e acabou caindo sobre um estabelecimento comercial. O acidente ocorreu na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, em uma área residencial do município.

Imagens feitas por moradores da região mostram uma grande quantidade de fumaça e fogo logo após a queda. O local foi isolado pelas forças de segurança para o trabalho das equipes de resgate e investigação.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas ou sobre o número de pessoas que estavam na aeronave. As causas do acidente ainda serão apuradas.

 
 
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