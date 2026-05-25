Caso Gabriel Ganley: o que se sabe sobre a morte do fisiculturista de 22 anos?

O fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley morreu aos 22 anos, em São Paulo, causando forte comoção entre fãs, atletas e nomes ligados ao universo fitness. O jovem foi encontrado caído no chão da cozinha da casa onde morava, na Zona Leste da capital paulista, na manhã do sábado (23).

A morte do atleta foi confirmada pela Integralmédica, marca de suplementos esportivos que patrocinava Gabriel. Em publicação nas redes sociais, a empresa lamentou a perda e destacou a trajetória do jovem no fisiculturismo. Segundo a nota, Gabriel “inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade”.

Confira a seguir, tudo o que se sabe sobre o caso.

Quem era Gabriel Ganley?

Conhecido nas redes sociais pelo conteúdo voltado à musculação, rotina de treinos e estilo de vida fitness, Gabriel acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube e vinha ganhando destaque no cenário do fisiculturismo nacional.

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel Ganley era conhecido pelos seguidores como “Bbezinho”. No início da trajetória no esporte, Gabriel defendia o chamado fisiculturismo natural, modalidade em que atletas afirmam não fazer uso de hormônios para desenvolvimento muscular.

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O que disse a polícia sobre o caso?

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, não foram encontrados sinais aparentes de violência no imóvel onde Gabriel Ganley morava, na Zona Leste da capital paulista. Equipes da perícia técnica foram acionadas e realizaram exames no local para auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado como morte suspeita, classificada inicialmente como morte súbita, no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, em São Paulo. As circunstâncias da morte seguem sob apuração pelas autoridades.

Qual a causa da morte de Gabriel Ganley?

Até o momento, a causa oficial da morte do fisiculturista não foi divulgada. Também não há informações confirmadas sobre os resultados de exames do Instituto Médico Legal (IML) ou de eventuais análises toxicológicas.

Segundo informações publicadas pela coluna Músculo, da Folha de S.Paulo, fontes ligadas ao caso apontam para a possibilidade de um episódio de hipoglicemia, condição caracterizada pela queda dos níveis de glicose no sangue. A hipótese, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades responsáveis pela investigação.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)