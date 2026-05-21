'Branco não sabe m3t3r': veja este e outros 10 nomes 'bizarros' de filmes no 'português de Portugal'
Alguns títulos chegam até a ser engraçados pelos brasileiros. Veja quais são!
Você já parou para pensar como seriam os títulos de filmes que você assiste em outros países? Se sim, já deve ter pesquisado e notado que muitos deles chegam a ser engraçadas ou até mesmo estranhos devido a diferença de ambientações. No contexto cinematográfico entre Brasil e Portugal, por exemplo, os títulos de filmes conseguem até ser um pouco bizarros, exagerados e dramáticos em razão da distinção de palavras.
No podcast "Não Importa", publicado nesta quinta-feira (21), no Youtube, o apresentador Gregorio Duvivier e o ator João Vicente de Castro comentaram e opinaram sobre alguns títulos de filmes em Portugal que são considerados estranhos no Brasil. Um deles, por exemplo, é o sucesso "Bastardos inglórios que", na língua dos nossos colonizadores, se tornou "Sacanas sem lei". Que estranho, não é mesmo?
VEJA MAIS
Veja abaixo mais 10 títulos e diga o que acha!
1. No Brasil, "Como se fosse a Primeira Vez". Em Portugal...
O título do filme é "A Minha Namorada tem Amnésia" (2004).
2. Por aqui, "Curtindo a vida adoidado". Já nas terras lusitanas:
O Rei dos Gazeteiros. (Foto: Hbo Max)
O filme é "O Rei dos Gazeteiros" (1986), em Portugal.
3. "Duro de Matar" fez sucesso por aqui
Em Portugal, o título do filme é "Assalto ao Arranha-céus" (1988).
4. Enquanto o filme é chamado "A menina que brincava com fogo" no Brasil, em Portugal...
O título do filme é "A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo" (2009).
5. "Planeta dos Macacos" parece não ter outra alternativa de título, certo?
Porém, em Portugal, o título do filme é "O Homem que veio do futuro" (1968).
6. "Doze é demais" já deve ter arrancado gargalhadas suas. Mas e em Portugal?
Em Portugal, o título do filme é "A dúzia é mais barato" (2003).
7. "Pequena Miss Sunshine": título lindo, não é mesmo?
Mas em Portugal, o título não tem nada de fofo. O filme se chama "Uma família à beira de um ataque de nervos" (2006).
8. "Homens brancos não sabem enterrar" no Brasil... E em Portugal?
Eita! É isso mesmo. Em Portugal, o título do filme é "Branco não sabe meter" (1992).
9. "O Poderoso Chefão" é considerado o melhor filme da história. Mas, além-mar, o título é outro...
Em Portugal, o título do filme é "O padrinho" (1972).
10. "Noivo neurótico, noiva nervosa" fez sucesso no Brasil
Em Portugal, o título do filme é bem mais simples: "Annie Hall" (1977).
E você, o que achou dos títulos?
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA