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'Branco não sabe m3t3r': veja este e outros 10 nomes 'bizarros' de filmes no 'português de Portugal'

Alguns títulos chegam até a ser engraçados pelos brasileiros. Veja quais são!

Victoria Rodrigues
fonte

Branco não sabe meter. (Foto: Disney Plus)

Você já parou para pensar como seriam os títulos de filmes que você assiste em outros países? Se sim, já deve ter pesquisado e notado que muitos deles chegam a ser engraçadas ou até mesmo estranhos devido a diferença de ambientações. No contexto cinematográfico entre Brasil e Portugal, por exemplo, os títulos de filmes conseguem até ser um pouco bizarros, exagerados e dramáticos em razão da distinção de palavras.

No podcast "Não Importa", publicado nesta quinta-feira (21), no Youtube, o apresentador Gregorio Duvivier e o ator João Vicente de Castro comentaram e opinaram sobre alguns títulos de filmes em Portugal que são considerados estranhos no Brasil. Um deles, por exemplo, é o sucesso "Bastardos inglórios que", na língua dos nossos colonizadores, se tornou "Sacanas sem lei". Que estranho, não é mesmo?

image Sacanas sem Lei (Imagem: Divulgação/ CineUAL)

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Veja abaixo mais 10 títulos e diga o que acha!

1. No Brasil, "Como se fosse a Primeira Vez". Em Portugal...

image A Minha Namorada tem Amnésia. (Foto: Pinterest)

O título do filme é "A Minha Namorada tem Amnésia" (2004). 

2. Por aqui, "Curtindo a vida adoidado". Já nas terras lusitanas:


imageO Rei dos Gazeteiros. (Foto: Hbo Max)

O filme é "O Rei dos Gazeteiros" (1986), em Portugal.

3. "Duro de Matar" fez sucesso por aqui

image Assalto ao Arranha-céus. (Foto: Disney Plus)

Em Portugal, o título do filme é "Assalto ao Arranha-céus" (1988).

4. Enquanto o filme é chamado "A menina que brincava com fogo" no Brasil, em Portugal...

image A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. (Foto: Divulgação)

O título do filme é "A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo" (2009). 

5. "Planeta dos Macacos" parece não ter outra alternativa de título, certo?

image O Homem que veio do futuro. (Foto: Divulgação)

Porém, em Portugal, o título do filme é "O Homem que veio do futuro" (1968).

6. "Doze é demais" já deve ter arrancado gargalhadas suas. Mas e em Portugal?

image À Dúzia é mais barato. (Foto: Disney Plus)

Em Portugal, o título do filme é "A dúzia é mais barato" (2003).

7. "Pequena Miss Sunshine": título lindo, não é mesmo?

image Uma família á beira de um ataque de nervos. (Foto: Disney Plus)

Mas em Portugal, o título não tem nada de fofo. O filme se chama "Uma família à beira de um ataque de nervos" (2006).

8. "Homens brancos não sabem enterrar" no Brasil... E em Portugal?

image Branco não sabe meter. (Foto: Disney Plus)

Eita! É isso mesmo. Em Portugal, o título do filme é "Branco não sabe meter" (1992).

9. "O Poderoso Chefão" é considerado o melhor filme da história. Mas, além-mar, o título é outro...

image O padrinho. (Foto: Reprodução/ Los Lunes Seriéfilos)

Em Portugal, o título do filme é "O padrinho" (1972).

10. "Noivo neurótico, noiva nervosa" fez sucesso no Brasil

image Noivo neurótico, noiva nervosa. (Foto: Divulgação)

Em Portugal, o título do filme é bem mais simples: "Annie Hall" (1977).

E você, o que achou dos títulos?

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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