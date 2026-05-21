'Branco não sabe m3t3r': veja este e outros 10 nomes 'bizarros' de filmes no 'português de Portugal'

Você já parou para pensar como seriam os títulos de filmes que você assiste em outros países? Se sim, já deve ter pesquisado e notado que muitos deles chegam a ser engraçadas ou até mesmo estranhos devido a diferença de ambientações. No contexto cinematográfico entre Brasil e Portugal, por exemplo, os títulos de filmes conseguem até ser um pouco bizarros, exagerados e dramáticos em razão da distinção de palavras.

No podcast "Não Importa", publicado nesta quinta-feira (21), no Youtube, o apresentador Gregorio Duvivier e o ator João Vicente de Castro comentaram e opinaram sobre alguns títulos de filmes em Portugal que são considerados estranhos no Brasil. Um deles, por exemplo, é o sucesso "Bastardos inglórios que", na língua dos nossos colonizadores, se tornou "Sacanas sem lei". Que estranho, não é mesmo?

Sacanas sem Lei (Imagem: Divulgação/ CineUAL)

VEJA MAIS

Veja abaixo mais 10 títulos e diga o que acha!

1. No Brasil, "Como se fosse a Primeira Vez". Em Portugal...

A Minha Namorada tem Amnésia. (Foto: Pinterest)

O título do filme é "A Minha Namorada tem Amnésia" (2004).

2. Por aqui, "Curtindo a vida adoidado". Já nas terras lusitanas:



O Rei dos Gazeteiros. (Foto: Hbo Max)

O filme é "O Rei dos Gazeteiros" (1986), em Portugal.

3. "Duro de Matar" fez sucesso por aqui

Assalto ao Arranha-céus. (Foto: Disney Plus)

Em Portugal, o título do filme é "Assalto ao Arranha-céus" (1988).

4. Enquanto o filme é chamado "A menina que brincava com fogo" no Brasil, em Portugal...

A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. (Foto: Divulgação)

O título do filme é "A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo" (2009).

5. "Planeta dos Macacos" parece não ter outra alternativa de título, certo?

O Homem que veio do futuro. (Foto: Divulgação)

Porém, em Portugal, o título do filme é "O Homem que veio do futuro" (1968).

6. "Doze é demais" já deve ter arrancado gargalhadas suas. Mas e em Portugal?

À Dúzia é mais barato. (Foto: Disney Plus)

Em Portugal, o título do filme é "A dúzia é mais barato" (2003).

7. "Pequena Miss Sunshine": título lindo, não é mesmo?

Uma família á beira de um ataque de nervos. (Foto: Disney Plus)

Mas em Portugal, o título não tem nada de fofo. O filme se chama "Uma família à beira de um ataque de nervos" (2006).

8. "Homens brancos não sabem enterrar" no Brasil... E em Portugal?

Branco não sabe meter. (Foto: Disney Plus)

Eita! É isso mesmo. Em Portugal, o título do filme é "Branco não sabe meter" (1992).

9. "O Poderoso Chefão" é considerado o melhor filme da história. Mas, além-mar, o título é outro...

O padrinho. (Foto: Reprodução/ Los Lunes Seriéfilos)

Em Portugal, o título do filme é "O padrinho" (1972).

10. "Noivo neurótico, noiva nervosa" fez sucesso no Brasil

Noivo neurótico, noiva nervosa. (Foto: Divulgação)

Em Portugal, o título do filme é bem mais simples: "Annie Hall" (1977).

E você, o que achou dos títulos?

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)