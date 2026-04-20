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Assistir filmes e séries com legenda melhora o inglês? Veja o que diz estudo

Pesquisa aponta mudança de hábito e especialistas explicam como usar filmes e séries para acelerar o aprendizado

Hannah Franco
fonte

Como usar legendas para aprender inglês mais rápido (Divulgação)

Assistir a filmes e séries com legendas pode ser mais do que uma preferência de entretenimento. O hábito tem ganhado espaço e também vem sendo associado ao aprendizado de inglês, especialmente entre os mais jovens.

Um levantamento do AP-NORC Center for Public Affairs Research aponta que cerca de 40% dos adultos com menos de 45 anos utilizam legendas com frequência, enquanto aproximadamente 30% ainda preferem conteúdos dublados. A mudança indica maior contato direto com o idioma original.

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Além de acompanhar diálogos em inglês, o uso de legendas permite que o espectador associe sons à escrita, o que pode facilitar a compreensão e ampliar o vocabulário ao longo do tempo.

Legendas ajudam a aprender inglês?

Segundo especialistas, assistir a conteúdos no idioma original contribui para o desenvolvimento de habilidades importantes, como escuta (listening), pronúncia e familiarização com estruturas gramaticais. O uso de legendas em inglês é apontado como uma das formas mais eficazes de aprendizado, já que permite acompanhar simultaneamente a fala e a grafia das palavras.

Para iniciantes, as legendas em português podem servir como apoio inicial, mas a tendência é evoluir gradualmente para maior imersão no idioma.

Segundo a pesquisa, o consumo audiovisual tem ganhado relevância no processo de aprendizado e o ideal é avançar por etapas, começando com legendas em português, passando para o inglês e, por fim, assistindo sem apoio textual.

Por que o método funciona?

O contato frequente com o idioma, mesmo em momentos de lazer, ajuda a naturalizar o aprendizado. Entre os principais benefícios apontados estão:

  • Treino da escuta: exposição ao ritmo real da língua falada
  • Ampliação de vocabulário: contato com expressões do dia a dia
  • Reconhecimento de sotaques: compreensão de diferentes formas de pronúncia
  • Fixação mais eficiente: aprendizado associado ao contexto das histórias

Especialistas destacam que esse tipo de prática não substitui um curso estruturado, mas funciona como complemento importante para reforçar o aprendizado.

Dicas para aprender inglês com filmes e séries

Para quem quer transformar o entretenimento em uma ferramenta de estudo, algumas estratégias podem ajudar a potencializar os resultados:

  • Evolua no uso das legendas: comece com português, avance para inglês e tente assistir sem legenda
  • Reveja conteúdos conhecidos: facilita o foco no idioma, e não apenas na história
  • Pratique a escuta: assista a trechos curtos sem legenda para testar a compreensão
  • Anote palavras novas: registrar termos ajuda na memorização
  • Repita diálogos: imitar falas melhora a pronúncia e a fluência

Outro ponto importante é selecionar séries e filmes adequados ao nível de conhecimento. Produções com diálogos simples tendem a ser mais indicadas para iniciantes, enquanto conteúdos mais complexos podem ser explorados por quem já tem familiaridade com o idioma.

Diversificar gêneros também contribui para ampliar o repertório linguístico, incluindo desde expressões informais até vocabulário mais técnico.

O avanço das plataformas de streaming tem ampliado o acesso a conteúdos em língua estrangeira e reforçado novas formas de aprendizado. A prática de assistir a filmes e séries em inglês, com uso estratégico de legendas, tem se consolidado como uma ferramenta complementar para quem busca desenvolver o idioma de forma mais natural.

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