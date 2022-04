Por que aprender inglês pode trazer mais chances de conseguir um emprego?

Se alguns anos atrás falar inglês era um diferencial no currículo, hoje a habilidade praticamente perdeu esse status. Especialistas defendem que a fluência do inglês será um requisito básico no mercado de trabalho em dez anos. Ou seja, se você não tiver, seu currículo já está defasado. As informações são do portal Guia da Carreira.

Apesar de cada dia mais ser um item exigido no currículo, falar inglês ainda pode abrir grandes portas do mercado de trabalho e aumentar suas chances de conseguir um emprego. Vale destacar que a busca por emprego está cada dia mais acirrada. Hoje, no Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas ainda estão sem uma colocação no mercado de trabalho, segundo dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em março de 2022. Nesse contexto, falar um idioma é uma ótima forma de se destacar em meio aos concorrentes. O inglês é o idioma estrangeiro mais usado em todo mundo

Pensando em mercado de trabalho, o inglês não é só importante para abrir portas. Quem o tem no currículo garante uma melhor estabilidades financeira e pode até ter oportunidades fora do país. Ainda, há pesquisas que indicam que quem fala inglês tem salários mais altos e maiores chances de promoção.

Segundo a Page Personnel, empresa de recrutamento mundial, atualmente, 60% das vagas já exigem o idioma. Isso porque o inglês é importante para criar conexões com pessoas e profissionais de todo mundo.

Como iniciar os estudos em inglês?

Se o seu objetivo é aprender inglês, você deverá estipular quão longe quer chegar. Para começar, você precisará de um material de estudo. Sabemos que atualmente, além da variedade de material, há diversas fontes, como fóruns, sites, livros físicos, digitais, cursos presenciais, online etc.

Caso queira, é possível participar de comunidades em que haja pessoas querendo tanto aprender quanto ensinar inglês. Essas pessoas, além de trocar experiências e dicas, pode mostrar algo novo e/ou métodos diferentes.

Estudar apenas no curso duas vezes por semana é perda de tempo e dinheiro. Encontre tempo para estudar todos os dias. Organize seu tempo para ler notícias em inglês, um artigo bem redigido, revistas ou letras de músicas. As opções são infinitas.

Como colocar o inglês no currículo?

É muito importante que você não minta sobre o seu nível de inglês, afirmando uma proficiência maior que a que possui de fato. Seja sincero, e entre básico, intermediário e avançado, coloque aquela que realmente compreende o seu status.

Durante a entrevista ou em outras partes do processo seletivo, pode ser que você participe de conversas ou de atividades em que suas habilidades serão requisitadas. Quando você coloca o nível correto de inglês no currículo, os empregadores já saberão o que esperar, sem causar constrangimentos.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)