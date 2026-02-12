Confira os filmes de terror do Oscar 2026 para maratonar na sexta-feira 13
Pela primeira vez, terror lidera indicações e concentra o maior número de títulos do gênero na premiação
A sexta-feira 13, data tradicionalmente associada a histórias assustadoras, costuma ser marcada por maratonas de filmes de terror. Neste ano, porém, a tradição ganha um significado extra: muitos dos títulos ideais para a sessão também estão entre os indicados ao Oscar 2026.
🎬 A edição deste ano da premiação, marcada para 15 de março, já é considerada histórica antes mesmo da cerimônia. Pela primeira vez, o gênero terror aparece com protagonismo nas principais categorias, incluindo o filme mais indicado do ano.
Em 2026, produções do gênero não ficaram restritas às categorias técnicas e passaram a disputar prêmios como Melhor Filme, Direção e atuação. Para aproveitar a sexta-feira (13), reunimos os cinco filmes de terror indicados ao Oscar 2026 que podem entrar na maratona.
1. A Meia-Irmã Feia
Se a ideia é manter o espírito clássico da sexta-feira 13, “A Meia-Irmã Feia” é o título mais alinhado ao terror tradicional da lista. O longa norueguês mergulha no subgênero body horror e foi indicado ao Oscar 2026 na categoria Melhor Maquiagem e Penteado.
Dirigido por Emilie Blichfeldt, o filme revisita o conto de Cinderela sob outra perspectiva. A história acompanha Elvira (Lea Myren), filha da madrastra Rebekka (Ane Dahl Torp), que decide recorrer a medidas extremas para transformar a própria aparência e disputar o amor do príncipe.
Após a morte do patriarca da família, as personagens enfrentam dificuldades financeiras e veem no baile real a chance de mudar de vida. A narrativa combina crítica social, pressão estética e cenas de transformação física que marcam o tom perturbador da produção.
Onde assistir: Mubi
Classificação indicativa: 16 anos
2. Frankenstein
Dirigido por Guillermo del Toro e produzido pela Netflix, “Frankenstein” (2025) é uma releitura gótica que mistura drama, ficção científica e terror atmosférico.
Estrelado por Oscar Isaac e Jacob Elordi, o filme é descrito como um “terror emocional”, com foco na tragédia da criatura e no abandono. A produção recebeu 9 indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante.
A adaptação aposta menos em sustos gráficos e mais em atmosfera sombria e reflexões sobre criação, responsabilidade e humanidade.
Onde assistir: Netflix
Classificação indicativa: 18 anos
3. Bugonia
Nem todo terror precisa de monstros visíveis. Dirigido por Yorgos Lanthimos e estrelado por Emma Stone, “Bugonia” (2025) transita entre ficção científica, sátira e horror psicológico.
A trama acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração que sequestram uma CEO, acreditando que ela é uma alienígena planejando destruir a Terra. O filme explora paranoia, desinformação e solidão contemporânea, criando um clima constante de desconforto.
Indicado a Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Roteiro Adaptado, o longa dividiu opiniões, mas se consolidou como uma das surpresas do Oscar 2026.
Onde assistir: Apple TV e Prime Video (aluguel)
Classificação indicativa: 16 anos
4. Pecadores
O grande destaque do ano é “Pecadores” (Sinners), dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan. O filme recebeu 16 indicações ao Oscar 2026, tornando-se o mais indicado da história da premiação.
Ambientado no sul dos Estados Unidos em 1932, o longa acompanha irmãos gêmeos, ambos interpretados por Jordan, que retornam à cidade natal para abrir um bar e acabam enfrentando forças sobrenaturais em meio ao racismo da época.
Misturando terror, drama histórico e crítica social, “Pecadores” concorre em categorias como Melhor Filme, Direção e Ator. O suspense psicológico e os elementos sobrenaturais são apontados como diferenciais da produção.
Onde assistir: HBO Max
Classificação indicativa: 16 anos
5. A Hora do Mal
Dirigido por Zach Cregger, o mesmo de “Noites Brutais”, “A Hora do Mal” (Weapons) se destacou como um dos filmes mais comentados do gênero no ano passado.
A trama começa quando 17 crianças desaparecem simultaneamente às 2h17 da madrugada em uma pequena cidade. Apenas um menino permanece. A narrativa se desenvolve como um quebra-cabeça, combinando mistério, terror psicológico e atmosfera densa.
No Oscar 2026, a atriz Amy Madigan foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação como Tia Gladys.
Onde assistir: Prime Video
Classificação indicativa: 18 anos
