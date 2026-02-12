Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Confira os filmes de terror do Oscar 2026 para maratonar na sexta-feira 13

Pela primeira vez, terror lidera indicações e concentra o maior número de títulos do gênero na premiação

Hannah Franco
fonte

Sexta-feira 13: filmes de terror do Oscar 2026 para assistir (Divulgação/HBO MAX/MUBI/Apple TV)

A sexta-feira 13, data tradicionalmente associada a histórias assustadoras, costuma ser marcada por maratonas de filmes de terror. Neste ano, porém, a tradição ganha um significado extra: muitos dos títulos ideais para a sessão também estão entre os indicados ao Oscar 2026.

🎬 A edição deste ano da premiação, marcada para 15 de março, já é considerada histórica antes mesmo da cerimônia. Pela primeira vez, o gênero terror aparece com protagonismo nas principais categorias, incluindo o filme mais indicado do ano.

VEJA MAIS

image Banho de proteção para a Sexta-feira 13: aprenda a afastar energias negativas
Ervas poderosas para afastar inveja, mau-olhado e pensamentos negativos ganham ainda mais força no dia mais místico do calendário

image Sexta-feira 13 em Belém: 5 lendas urbanas que são de arrepiar
Em clima de mistério e superstições, explore histórias macabras da capital paraense que fazem desta sexta‑feira 13 um convite ao sobrenatural

Em 2026, produções do gênero não ficaram restritas às categorias técnicas e passaram a disputar prêmios como Melhor Filme, Direção e atuação. Para aproveitar a sexta-feira (13), reunimos os cinco filmes de terror indicados ao Oscar 2026 que podem entrar na maratona.

1. A Meia-Irmã Feia

image Cena de “A Meia-Irmã Feia”, produção norueguesa indicada ao Oscar 2026 na categoria Melhor Maquiagem e Penteado. (Divulgação/MUBI)

Se a ideia é manter o espírito clássico da sexta-feira 13, “A Meia-Irmã Feia” é o título mais alinhado ao terror tradicional da lista. O longa norueguês mergulha no subgênero body horror e foi indicado ao Oscar 2026 na categoria Melhor Maquiagem e Penteado.

Dirigido por Emilie Blichfeldt, o filme revisita o conto de Cinderela sob outra perspectiva. A história acompanha Elvira (Lea Myren), filha da madrastra Rebekka (Ane Dahl Torp), que decide recorrer a medidas extremas para transformar a própria aparência e disputar o amor do príncipe.

Após a morte do patriarca da família, as personagens enfrentam dificuldades financeiras e veem no baile real a chance de mudar de vida. A narrativa combina crítica social, pressão estética e cenas de transformação física que marcam o tom perturbador da produção.

Onde assistir: Mubi
Classificação indicativa: 16 anos

2. Frankenstein

image Oscar Isaac interpreta o cientista Victor Frankenstein na adaptação dirigida por Guillermo del Toro. (Divulgação/Netflix)

Dirigido por Guillermo del Toro e produzido pela Netflix, “Frankenstein” (2025) é uma releitura gótica que mistura drama, ficção científica e terror atmosférico.

Estrelado por Oscar Isaac e Jacob Elordi, o filme é descrito como um “terror emocional”, com foco na tragédia da criatura e no abandono. A produção recebeu 9 indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante.

A adaptação aposta menos em sustos gráficos e mais em atmosfera sombria e reflexões sobre criação, responsabilidade e humanidade.

Onde assistir: Netflix
Classificação indicativa: 18 anos

3. Bugonia

image Thriller psicológico mistura ficção científica e paranoia em trama sobre conspiração e sequestro. (Divulgação/Prime Video)

Nem todo terror precisa de monstros visíveis. Dirigido por Yorgos Lanthimos e estrelado por Emma Stone,Bugonia” (2025) transita entre ficção científica, sátira e horror psicológico.

A trama acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração que sequestram uma CEO, acreditando que ela é uma alienígena planejando destruir a Terra. O filme explora paranoia, desinformação e solidão contemporânea, criando um clima constante de desconforto.

Indicado a Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Roteiro Adaptado, o longa dividiu opiniões, mas se consolidou como uma das surpresas do Oscar 2026.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video (aluguel)
Classificação indicativa: 16 anos

4. Pecadores

image Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos em “Pecadores”, recordista de indicações no Oscar 2026. (Divulgação/Prime Video)

O grande destaque do ano é “Pecadores” (Sinners), dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan. O filme recebeu 16 indicações ao Oscar 2026, tornando-se o mais indicado da história da premiação.

Ambientado no sul dos Estados Unidos em 1932, o longa acompanha irmãos gêmeos, ambos interpretados por Jordan, que retornam à cidade natal para abrir um bar e acabam enfrentando forças sobrenaturais em meio ao racismo da época.

Misturando terror, drama histórico e crítica social, “Pecadores” concorre em categorias como Melhor Filme, Direção e Ator. O suspense psicológico e os elementos sobrenaturais são apontados como diferenciais da produção.

Onde assistir: HBO Max
Classificação indicativa: 16 anos

5. A Hora do Mal

image “A Hora do Mal” acompanha o desaparecimento misterioso de 17 crianças em pequena cidade. (Divulgação/HBO Max)

Dirigido por Zach Cregger, o mesmo de “Noites Brutais”, “A Hora do Mal” (Weapons) se destacou como um dos filmes mais comentados do gênero no ano passado.

A trama começa quando 17 crianças desaparecem simultaneamente às 2h17 da madrugada em uma pequena cidade. Apenas um menino permanece. A narrativa se desenvolve como um quebra-cabeça, combinando mistério, terror psicológico e atmosfera densa.

No Oscar 2026, a atriz Amy Madigan foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação como Tia Gladys.

Onde assistir: Prime Video
Classificação indicativa: 18 anos

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sexta-feira 13

filmes de terror

cinema

oscar 2026
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

REPERCUSSÃO

BBB 26: Equipe de Maxiane se pronuncia após sister virar meme por make borrada; vídeo

Os administradores da página de Maxi no Instagram usaram o perfil na última quarta-feira (11) para comentar sobre o assunto

12.02.26 15h47

MÚSICAS

AQNO e Nat Esquema celebram as pistas de dança do Pará com EP

“No Esquema” apresenta ao público novas versões de faixas de “Latino Brega Love”, explorando o “Rock Doido” paraense e outras sonoridades eletrônicas em uma experiência imersiva de pista

12.02.26 13h16

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESTÉTICA

Gretchen faz nova harmonização no bumbum aos 66 anos

Cantora realizou procedimento em clínica de São Paulo e compartilhou resultado nas redes sociais

12.02.26 10h24

BBB 26

Sol Vega se pronuncia após expulsão do BBB 26 por agressão: 'Estou em paz'

A ex-participante também garantiu que pretende conversar com mais calma e esclarecer os acontecimentos

12.02.26 8h13

PROMESSA CUMPRIDA!

Após liderança, Jonas paga promessa e toma banho pelado no BBB 26

Líder da semana, modelo fez gesto após festa e relembrou episódio polêmico do passado com '22'

12.02.26 9h44

NOVELA

Três Graças chega ao capítulo 100 com tiro e revelações nesta quinta-feira (12); confira o resumo

Inauguração da Fundação Ferette termina em confusão, com protagonista baleado, Rogério reaparecendo em público e beijo inesperado de Misael e Consuelo

12.02.26 9h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda