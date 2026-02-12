Confira os filmes de terror do Oscar 2026 para maratonar na sexta-feira 13

A sexta-feira 13, data tradicionalmente associada a histórias assustadoras, costuma ser marcada por maratonas de filmes de terror. Neste ano, porém, a tradição ganha um significado extra: muitos dos títulos ideais para a sessão também estão entre os indicados ao Oscar 2026.

🎬 A edição deste ano da premiação, marcada para 15 de março, já é considerada histórica antes mesmo da cerimônia. Pela primeira vez, o gênero terror aparece com protagonismo nas principais categorias, incluindo o filme mais indicado do ano.

VEJA MAIS

Em 2026, produções do gênero não ficaram restritas às categorias técnicas e passaram a disputar prêmios como Melhor Filme, Direção e atuação. Para aproveitar a sexta-feira (13), reunimos os cinco filmes de terror indicados ao Oscar 2026 que podem entrar na maratona.

1. A Meia-Irmã Feia

Cena de “A Meia-Irmã Feia”, produção norueguesa indicada ao Oscar 2026 na categoria Melhor Maquiagem e Penteado. (Divulgação/MUBI)

Se a ideia é manter o espírito clássico da sexta-feira 13, “A Meia-Irmã Feia” é o título mais alinhado ao terror tradicional da lista. O longa norueguês mergulha no subgênero body horror e foi indicado ao Oscar 2026 na categoria Melhor Maquiagem e Penteado.

Dirigido por Emilie Blichfeldt, o filme revisita o conto de Cinderela sob outra perspectiva. A história acompanha Elvira (Lea Myren), filha da madrastra Rebekka (Ane Dahl Torp), que decide recorrer a medidas extremas para transformar a própria aparência e disputar o amor do príncipe.

Após a morte do patriarca da família, as personagens enfrentam dificuldades financeiras e veem no baile real a chance de mudar de vida. A narrativa combina crítica social, pressão estética e cenas de transformação física que marcam o tom perturbador da produção.

Onde assistir: Mubi

Classificação indicativa: 16 anos

2. Frankenstein

Oscar Isaac interpreta o cientista Victor Frankenstein na adaptação dirigida por Guillermo del Toro. (Divulgação/Netflix)

Dirigido por Guillermo del Toro e produzido pela Netflix, “Frankenstein” (2025) é uma releitura gótica que mistura drama, ficção científica e terror atmosférico.

Estrelado por Oscar Isaac e Jacob Elordi, o filme é descrito como um “terror emocional”, com foco na tragédia da criatura e no abandono. A produção recebeu 9 indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante.

A adaptação aposta menos em sustos gráficos e mais em atmosfera sombria e reflexões sobre criação, responsabilidade e humanidade.

Onde assistir: Netflix

Classificação indicativa: 18 anos

3. Bugonia

Thriller psicológico mistura ficção científica e paranoia em trama sobre conspiração e sequestro. (Divulgação/Prime Video)

Nem todo terror precisa de monstros visíveis. Dirigido por Yorgos Lanthimos e estrelado por Emma Stone, “Bugonia” (2025) transita entre ficção científica, sátira e horror psicológico.

A trama acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração que sequestram uma CEO, acreditando que ela é uma alienígena planejando destruir a Terra. O filme explora paranoia, desinformação e solidão contemporânea, criando um clima constante de desconforto.

Indicado a Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Roteiro Adaptado, o longa dividiu opiniões, mas se consolidou como uma das surpresas do Oscar 2026.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video (aluguel)

Classificação indicativa: 16 anos

4. Pecadores

Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos em “Pecadores”, recordista de indicações no Oscar 2026. (Divulgação/Prime Video)

O grande destaque do ano é “Pecadores” (Sinners), dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan. O filme recebeu 16 indicações ao Oscar 2026, tornando-se o mais indicado da história da premiação.

Ambientado no sul dos Estados Unidos em 1932, o longa acompanha irmãos gêmeos, ambos interpretados por Jordan, que retornam à cidade natal para abrir um bar e acabam enfrentando forças sobrenaturais em meio ao racismo da época.

Misturando terror, drama histórico e crítica social, “Pecadores” concorre em categorias como Melhor Filme, Direção e Ator. O suspense psicológico e os elementos sobrenaturais são apontados como diferenciais da produção.

Onde assistir: HBO Max

Classificação indicativa: 16 anos

5. A Hora do Mal

“A Hora do Mal” acompanha o desaparecimento misterioso de 17 crianças em pequena cidade. (Divulgação/HBO Max)

Dirigido por Zach Cregger, o mesmo de “Noites Brutais”, “A Hora do Mal” (Weapons) se destacou como um dos filmes mais comentados do gênero no ano passado.

A trama começa quando 17 crianças desaparecem simultaneamente às 2h17 da madrugada em uma pequena cidade. Apenas um menino permanece. A narrativa se desenvolve como um quebra-cabeça, combinando mistério, terror psicológico e atmosfera densa.

No Oscar 2026, a atriz Amy Madigan foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação como Tia Gladys.

Onde assistir: Prime Video

Classificação indicativa: 18 anos