Banho de proteção para a Sexta-feira 13: aprenda a afastar energias negativas

Proteja sua energia na Sexta-feira 13 com um banho de ervas tradicional e poderoso. A data é cercada por superstições, misticismo e histórias que evocam medo ou respeito — e, por isso, é vista por muitos como um momento ideal para realizar rituais de proteção espiritual. Neste artigo, você vai conhecer os benefícios da arruda, da guiné e da espada-de-são-jorge, além de aprender como preparar um banho especial para se blindar contra más energias.

O poder da arruda: proteção contra inveja e olho-gordo

A arruda é uma das ervas mais conhecidas na cultura popular quando o assunto é proteção espiritual. Desde a Antiguidade, já era usada por gregos e romanos como amuleto contra o mau-olhado. No Brasil, tornou-se símbolo de resistência e sabedoria ancestral, trazida pelas mãos de escravizadas africanas.

Com forte poder de limpeza energética, a arruda é eficaz para afastar inveja, pensamentos negativos e emanar prosperidade. Levar um galho consigo ou deixá-lo em casa pode ajudar a manter o ambiente equilibrado e protegido.

Guiné: campo de força contra vibrações negativas

A guiné é conhecida por sua capacidade de criar uma barreira energética contra o que é ruim. Além de bloquear más influências, a planta é usada para atrair sorte, facilitar o contato com boas energias e combater o cansaço espiritual.

Seu uso é comum em rituais de proteção, principalmente em momentos de instabilidade emocional ou em ambientes carregados.

Espada-de-são-jorge: corte o mal pela raiz

Com folhas longas e pontiagudas, a espada-de-são-jorge simboliza força e proteção. É muito usada para "cortar" energias negativas, afastar magias indesejadas e garantir coragem. Quando colocada na entrada da casa, serve como um escudo contra o mau-olhado e visitantes indesejáveis do plano espiritual.

Como preparar o banho de proteção da Sexta-feira 13

Você vai precisar:

1 vasilha

1 litro de água

1 pequeno ramo de arruda

1 maço de guiné

1 espada-de-são-jorge cortada em sete tiras no sentido do comprimento

Modo de preparo:

Com as mãos (sem tesoura ou metal), corte bem todas as ervas.

Coloque-as em uma vasilha e despeje 1 litro de água fervente sobre elas.

Abafe com uma tampa e espere esfriar naturalmente.

Coe a mistura.

Após o banho de higiene, derrame a infusão do pescoço para baixo.

Evite molhar o topo da cabeça, onde fica o chakra coronário, responsável pela conexão espiritual com o divino. Durante o banho, mentalize luz, paz e proteção, e peça força a São Jorge, ao arcanjo Miguel ou à entidade espiritual de sua fé.

Dica final:

Depois do banho, apenas se seque suavemente com a toalha, permitindo que a energia das ervas permaneça atuando em seu corpo. Que esta Sexta-feira 13 traga mais proteção do que medo — e que você esteja bem amparado para enfrentar qualquer desafio.