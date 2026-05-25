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Brasil

Enem 2026 abre inscrições nesta segunda-feira com taxa de R$85; confira prazos e regras

O exame é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil

Gabrielle Borges
fonte

Candidatos já podem realizar as inscrições no exame (Reprodução)

Os candidatos interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem se inscrever a partir desta segunda-feira (25). O prazo para realizar o cadastro segue aberto até o dia 5 de junho, exclusivamente pela Página do Participante.

As provas do Enem 2026 estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, em todo o país. O exame é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de processos seletivos de universidades públicas e privadas.

Valores e prazos

Os estudantes que não obtiveram isenção da taxa deverão pagar o valor de R$ 85 para confirmar a inscrição. O pagamento poderá ser feito por boleto bancário, gerado na própria Página do Participante, além de opções como Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, conforme a disponibilidade do banco.

Segundo o cronograma divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), o prazo final para o pagamento da taxa é 10 de junho. Após essa data, inscrições sem compensação bancária poderão ser canceladas.

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Novidades e ampliação de locais

Entre as principais mudanças anunciadas para esta edição está a inscrição automática de estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública. O procedimento será feito com base nas informações encaminhadas pelas secretarias estaduais de educação ao MEC.

Apesar do cadastro pré-preenchido, os candidatos precisarão acessar a Página do Participante para confirmar a inscrição e atualizar alguns dados obrigatórios. Entre as informações que deverão ser conferidas estão o município onde desejam realizar a prova, a escolha da língua estrangeira e a solicitação de atendimento especializado ou recursos de acessibilidade, caso necessário.

Outra novidade apresentada pelo Inep é a ampliação da quantidade de locais de aplicação do exame. A previsão do órgão é chegar a cerca de 10 mil escolas participantes em todo o Brasil. Com isso, a expectativa é de que aproximadamente 80% dos estudantes concluintes da rede pública façam as provas na própria unidade de ensino em que estudam.

Atendimento especializado

Os candidatos que necessitam de atendimento especializado durante a aplicação do Enem 2026 deverão fazer a solicitação no momento da inscrição. O prazo definido pelo Inep para o pedido vai de 25 de maio até 5 de junho.

Confira quem pode solicitar o recurso:

  • pessoas com baixa visão;
  • cegueira;
  • visão monocular;
  • deficiência física;
  • deficiência auditiva;
  • deficiência intelectual;
  • surdez;
  • surdocegueira;
  • dislexia;
  • discalculia;
  • déficit de atenção;
  • transtorno do espectro autista (TEA);
  • gestantes;
  • lactantes;
  • diabéticos;
  • idosos;
  • estudantes em classe hospitalar ou em outras condições específicas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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