Enem 2026 abre inscrições nesta segunda-feira com taxa de R$85; confira prazos e regras

Os candidatos interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem se inscrever a partir desta segunda-feira (25). O prazo para realizar o cadastro segue aberto até o dia 5 de junho, exclusivamente pela Página do Participante.

As provas do Enem 2026 estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, em todo o país. O exame é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de processos seletivos de universidades públicas e privadas.

Valores e prazos

Os estudantes que não obtiveram isenção da taxa deverão pagar o valor de R$ 85 para confirmar a inscrição. O pagamento poderá ser feito por boleto bancário, gerado na própria Página do Participante, além de opções como Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, conforme a disponibilidade do banco.

Segundo o cronograma divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), o prazo final para o pagamento da taxa é 10 de junho. Após essa data, inscrições sem compensação bancária poderão ser canceladas.

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Novidades e ampliação de locais

Entre as principais mudanças anunciadas para esta edição está a inscrição automática de estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública. O procedimento será feito com base nas informações encaminhadas pelas secretarias estaduais de educação ao MEC.

Apesar do cadastro pré-preenchido, os candidatos precisarão acessar a Página do Participante para confirmar a inscrição e atualizar alguns dados obrigatórios. Entre as informações que deverão ser conferidas estão o município onde desejam realizar a prova, a escolha da língua estrangeira e a solicitação de atendimento especializado ou recursos de acessibilidade, caso necessário.

Outra novidade apresentada pelo Inep é a ampliação da quantidade de locais de aplicação do exame. A previsão do órgão é chegar a cerca de 10 mil escolas participantes em todo o Brasil. Com isso, a expectativa é de que aproximadamente 80% dos estudantes concluintes da rede pública façam as provas na própria unidade de ensino em que estudam.

Atendimento especializado

Os candidatos que necessitam de atendimento especializado durante a aplicação do Enem 2026 deverão fazer a solicitação no momento da inscrição. O prazo definido pelo Inep para o pedido vai de 25 de maio até 5 de junho.

Confira quem pode solicitar o recurso:

pessoas com baixa visão;

cegueira;

visão monocular;

deficiência física;

deficiência auditiva;

deficiência intelectual;

surdez;

surdocegueira;

dislexia;

discalculia;

déficit de atenção;

transtorno do espectro autista (TEA);

gestantes;

lactantes;

diabéticos;

idosos;

estudantes em classe hospitalar ou em outras condições específicas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)