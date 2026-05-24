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Deolane terá que retirar mega hair na prisão por 'risco de fuga'; entenda regra

Influenciadora está presa em penitenciária no interior de São Paulo e precisará remover o alongamento capilar por normas de segurança da unidade

Hannah Franco
fonte

Deolane terá que retirar mega hair na prisão por 'risco de fuga' (Reprodução/Instagram)

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra deverá retirar o mega hair após ser transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. A medida segue protocolos internos da unidade prisional e ocorre por questões de segurança consideradas de “risco de fuga”.

Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o alongamento capilar pode ser utilizado em tentativas de evasão dentro do sistema prisional. Dependendo do tamanho, o mega hair poderia facilitar trocas de identidade entre detentas e visitantes ou até ser usado junto com outros materiais, como lençóis, em possíveis fugas.

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A influenciadora foi presa na quinta-feira, 21, durante a Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC)

Ao chegar na unidade prisional, Deolane passou pelo procedimento padrão de revista íntima realizado em novas detentas. Conforme relatos, a influenciadora já tinha conhecimento das normas da penitenciária e colaborou com os agentes durante todo o processo.

A advogada está em uma cela individual de aproximadamente 9 m² em um pavilhão especial da unidade, espaço destinado ao chamado Estado Maior, previsto no Estatuto da Advocacia para profissionais da área jurídica enquanto não houver condenação definitiva.

Influenciadora foi presa durante Operação Vérnix

Deolane foi presa na última quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo e pelo Ministério Público paulista. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC.

Segundo as autoridades, a influenciadora é investigada por movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada oficialmente. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores ligados a ela.

A operação também teve como alvo Marco Willian Herbas Camacho, conhecido como Marcola.

De acordo com informações divulgadas pela administração penitenciária, o tratamento recebido por Deolane segue os mesmos protocolos aplicados às demais detentas da unidade. A influenciadora teria recebido os mesmos kits de entrada e estaria cumprindo as determinações disciplinares normalmente.

Antes da transferência para Tupi Paulista, ela passou cerca de 15 horas na Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo. Depois disso, foi levada para o interior do estado, onde permanece presa preventivamente.

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