Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Sindicato denuncia regalias dadas a Deolane em penitenciária de São Paulo

Estadão Conteúdo

A influenciadora Deolane Bezerra foi tratada com regalias durante as 14 horas em que ficou presa na Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo, na última sexta-feira, 22. Ela recebeu uma cama diferente das usadas pelas demais presas e teve acesso a um chuveiro quente, enquanto as outras tomam banho frio. A denúncia, do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo (Sinppenal), foi encaminhada à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) com pedido de apuração.

Procurada pelo Estadão, a SAP diz, em nota, que a custodiada foi alocada de acordo com a determinação judicial, que reconheceu a existência de registro ativo da influenciadora digital como advogada: "A atuação institucional da SAP limitou-se ao estrito cumprimento do dever legal e das ordens do Poder Judiciário".

A Ordem dos Advogados do Brasil diz que os advogados presos preventivamente têm direito a prerrogativas profissionais previstas em lei, como ficar separada de outros presos, não se tratando de privilégio.

A reportagem tenta contato com a defesa de Deolane.

A influenciadora foi presa na quinta-feira, 21, durante a Operação Vérnix, da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O sindicato, que reúne agentes da polícia que atua no sistema prisional do Estado, diz que a influenciadora ficou em um cômodo que era usado como sala de espera por detentas que aguardavam consulta médica.

No local, que recebeu pintura recentemente, foi instalada uma cama com estrutura de ferro, diferente das utilizadas normalmente na penitenciária, onde as detentas costumam dormir em camas de concreto.

Também teria sido instalado um chuveiro elétrico exclusivo para ela, além de a sala ter recebido nova pintura. A influenciadora teria sido recebida pessoalmente pelo diretor da penitenciária.

A Penitenciária Feminina de Santana enfrenta atualmente um cenário de superlotação. A unidade tem capacidade para 2.686 detentas, mas abriga atualmente 2.822 mulheres, 136 a mais que a capacidade, segundo dados da SAP.

A influenciadora ficou na unidade desde as 15 horas de quinta-feira, 21, quando deu entrada, até por volta das 5 da manhã de sexta, quando foi transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no extremo oeste, a 670 km da capital.

Na penitenciária do interior, ela ocupa uma cela de 9 metros quadrados, compartilhada com outra advogada. Deolane Bezerra está inscrita como advogada na seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). De acordo com o Cadastro Nacional de Advogados, sua situação é regular perante a Ordem.

Em nota, a OAB informou que existe previsão legal no Estatuto da Advocacia para que advogados presos preventivamente, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença, sejam recolhidos em sala do Estado-Maior ou, na ausência desta, em local equivalente, separados dos presos comuns.

Deolane foi presa preventivamente, ou seja, a prisão tem caráter temporário. A OAB diz ainda que "a Comissão de Prerrogativas da OAB SP acompanha o caso envolvendo a advogada e influenciadora Deolane Bezerra no âmbito da defesa das prerrogativas profissionais previstas em lei, e não por qualquer privilégio pessoal".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO VÉRNIX/PCC/DEOLANE/PRISÃO/SINDICATO/DENÚNCIA/REGALIAS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda