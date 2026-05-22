Além de Deolane: veja quais famosos são investigados por ligação com o PCC

Além da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, outros nomes conhecidos do meio artístico e das redes sociais também passaram a ser investigados em operações policiais que apuram supostas ligações com esquemas atribuídos ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Nos últimos anos, cantores, influenciadores e empresários digitais foram alvo de ações envolvendo suspeitas de lavagem de dinheiro, apostas ilegais e movimentações financeiras consideradas atípicas pelas autoridades. Confira alguns famosos que também são alvo de investigações.

Deolane Bezerra

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante uma operação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo em conjunto com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC.

Segundo os investigadores, Deolane teria utilizado contas bancárias e empresas para movimentar recursos de origem ilícita, convertendo os valores em patrimônio de alto padrão, como imóveis e bens de luxo. O Ministério Público afirma que a influenciadora apresentou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, além de possíveis conexões com integrantes apontados como membros da facção criminosa.

Em nota, a defesa de Deolane negou qualquer irregularidade e afirmou que a influenciadora é inocente.

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MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e criador da Choquei

Outros nomes conhecidos que já estiveram no centro de investigações semelhantes são os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além de Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei nas redes sociais.

Os três foram presos em abril deste ano durante a Operação Narco Fluxo, que investiga um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro. De acordo com a polícia, o grupo é suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão por meio de apostas ilegais, rifas clandestinas, tráfico internacional de drogas e empresas de fachada.

Segundo as autoridades, MC Ryan SP seria um dos principais beneficiários financeiros do esquema investigado. Já Raphael Sousa Oliveira é suspeito de utilizar a página Choquei para promover conteúdos favoráveis ao cantor e divulgar plataformas de apostas e rifas online.

Os investigados permaneceram presos por aproximadamente um mês e negaram envolvimento tanto com o PCC quanto com o esquema de lavagem de dinheiro apurado pelas autoridades.

Chrys Dias

O influenciador digital Chrys Dias, que acumula mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, também aparece entre os alvos das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Ele foi detido em Itupeva, no interior de São Paulo, durante a operação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais e rifas online.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)