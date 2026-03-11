Pé-de-Meia: quando sai o pagamento de R$ 3 mil para quem concluiu o ensino médio? Veja o calendário

Parte dos estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), ainda não havia recebido, até esta quarta-feira (11), duas parcelas previstas pelo incentivo financeiro, mesmo cumprindo os critérios exigidos para o pagamento.

Os valores incluem R$ 1 mil destinados aos participantes que concluíram o ensino médio em 2025, além do desbloqueio de R$ 2 mil acumulados referentes aos anos anteriores dessa etapa escolar. Também está previsto o pagamento de R$ 200 extras para os concluintes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e compareceram aos dois dias de prova.

Mas quando ocorrerá o início dos pagamentos do Pé-de-Meia?

Calendário de pagamentos

Inicialmente, o calendário de depósitos estava previsto para terminar em 5 de março. No entanto, segundo o MEC, algumas redes de ensino ainda estão dentro do prazo para enviar ao ministério as informações necessárias que confirmam a aprovação dos estudantes e a conclusão do ensino médio.

Com a atualização desses dados pelas escolas e secretarias de educação, os pagamentos pendentes poderão ser liberados gradualmente. A previsão do ministério é que os depósitos nas contas dos estudantes sejam realizados até o mês de junho.

De acordo com informações do Ministério da Educação (MEC), a maior parte dos beneficiários do programa Pé-de-Meia já recebeu os valores previstos até 5 de março em diversos estados do país. Ainda assim, parte dos estudantes segue aguardando os depósitos, que dependem do envio e da validação de dados pelas redes de ensino.

Confira os estados onde a maioria dos alunos já teve o pagamento liberado

Alagoas – cerca de 90% dos beneficiários receberam. Estudantes de escolas que ainda não enviaram as informações devem receber nos próximos lotes.

– cerca de 90% dos beneficiários receberam. Estudantes de escolas que ainda não enviaram as informações devem receber nos próximos lotes. Amapá – pagamentos realizados para a maior parte dos alunos.

– pagamentos realizados para a maior parte dos alunos. Amazonas – maioria dos estudantes contemplada no primeiro cronograma.

– maioria dos estudantes contemplada no primeiro cronograma. Bahia – aproximadamente 246 mil estudantes já receberam; outros 95 mil devem receber entre 23 e 30 de março.

– aproximadamente 246 mil estudantes já receberam; outros 95 mil devem receber entre 23 e 30 de março. Maranhão – os pagamentos seguem em processamento e podem ocorrer até junho.

– os pagamentos seguem em processamento e podem ocorrer até junho. Minas Gerais – maioria dos beneficiários já contemplada.

– maioria dos beneficiários já contemplada. Paraíba – depósitos liberados para a maior parte dos estudantes.

– depósitos liberados para a maior parte dos estudantes. Rio de Janeiro – pagamentos já realizados para a maioria dos alunos elegíveis.

– pagamentos já realizados para a maioria dos alunos elegíveis. Rio Grande do Norte – cerca de 88% dos beneficiários já receberam.

– cerca de 88% dos beneficiários já receberam. Rio Grande do Sul – parte dos estudantes ainda será contemplada nos próximos lotes.

– parte dos estudantes ainda será contemplada nos próximos lotes. Tocantins – 8.710 estudantes já receberam, enquanto cerca de 6 mil ainda estão com dados em processamento para os próximos pagamentos.

– 8.710 estudantes já receberam, enquanto cerca de 6 mil ainda estão com dados em processamento para os próximos pagamentos. Distrito Federal – maioria dos alunos já teve os valores creditados.

Próximas janelas de pagamento do Pé-de-Meia

Para os estudantes cujos nomes foram enviados posteriormente pelas redes de ensino, o Ministério da Educação (MEC) definiu novas janelas de pagamento do programa Pé-de-Meia ao longo de 2026. Nesses períodos, os depósitos serão feitos para os alunos que tiveram os dados validados após o primeiro calendário.

Confira as próximas datas previstas:

27 de abril a 4 de maio de 2026

25 de maio a 1º de junho de 2026

29 de junho a 6 de julho de 2026

Durante cada uma dessas janelas, o pagamento é realizado de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do estudante que concluiu o ensino médio.

Como funciona o calendário por mês de nascimento

O cronograma segue a seguinte divisão:

Janeiro e fevereiro: pagamento no 1º dia da janela

Março e abril: pagamento no 2º dia

Maio e junho: pagamento no 3º dia

Julho e agosto: pagamento no 4º dia

Setembro e outubro: pagamento no 5º dia

Novembro e dezembro: pagamento no 6º dia

De acordo com o MEC, esse modelo de liberação escalonada busca organizar os depósitos e evitar sobrecarga no sistema de pagamentos. Caso os dados dos estudantes sejam confirmados após o primeiro calendário, os valores serão liberados automaticamente na próxima janela disponível.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)