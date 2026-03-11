Pé-de-Meia: quando sai o pagamento de R$ 3 mil para quem concluiu o ensino médio? Veja o calendário
Confira as datas previstas pelo MEC e saiba quem tem direito ao incentivo, que inclui bônus por conclusão do ensino médio e participação no Enem
Parte dos estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), ainda não havia recebido, até esta quarta-feira (11), duas parcelas previstas pelo incentivo financeiro, mesmo cumprindo os critérios exigidos para o pagamento.
Os valores incluem R$ 1 mil destinados aos participantes que concluíram o ensino médio em 2025, além do desbloqueio de R$ 2 mil acumulados referentes aos anos anteriores dessa etapa escolar. Também está previsto o pagamento de R$ 200 extras para os concluintes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e compareceram aos dois dias de prova.
Mas quando ocorrerá o início dos pagamentos do Pé-de-Meia?
Calendário de pagamentos
Inicialmente, o calendário de depósitos estava previsto para terminar em 5 de março. No entanto, segundo o MEC, algumas redes de ensino ainda estão dentro do prazo para enviar ao ministério as informações necessárias que confirmam a aprovação dos estudantes e a conclusão do ensino médio.
Com a atualização desses dados pelas escolas e secretarias de educação, os pagamentos pendentes poderão ser liberados gradualmente. A previsão do ministério é que os depósitos nas contas dos estudantes sejam realizados até o mês de junho.
De acordo com informações do Ministério da Educação (MEC), a maior parte dos beneficiários do programa Pé-de-Meia já recebeu os valores previstos até 5 de março em diversos estados do país. Ainda assim, parte dos estudantes segue aguardando os depósitos, que dependem do envio e da validação de dados pelas redes de ensino.
Confira os estados onde a maioria dos alunos já teve o pagamento liberado
- Alagoas – cerca de 90% dos beneficiários receberam. Estudantes de escolas que ainda não enviaram as informações devem receber nos próximos lotes.
- Amapá – pagamentos realizados para a maior parte dos alunos.
- Amazonas – maioria dos estudantes contemplada no primeiro cronograma.
- Bahia – aproximadamente 246 mil estudantes já receberam; outros 95 mil devem receber entre 23 e 30 de março.
- Maranhão – os pagamentos seguem em processamento e podem ocorrer até junho.
- Minas Gerais – maioria dos beneficiários já contemplada.
- Paraíba – depósitos liberados para a maior parte dos estudantes.
- Rio de Janeiro – pagamentos já realizados para a maioria dos alunos elegíveis.
- Rio Grande do Norte – cerca de 88% dos beneficiários já receberam.
- Rio Grande do Sul – parte dos estudantes ainda será contemplada nos próximos lotes.
- Tocantins – 8.710 estudantes já receberam, enquanto cerca de 6 mil ainda estão com dados em processamento para os próximos pagamentos.
- Distrito Federal – maioria dos alunos já teve os valores creditados.
Próximas janelas de pagamento do Pé-de-Meia
Para os estudantes cujos nomes foram enviados posteriormente pelas redes de ensino, o Ministério da Educação (MEC) definiu novas janelas de pagamento do programa Pé-de-Meia ao longo de 2026. Nesses períodos, os depósitos serão feitos para os alunos que tiveram os dados validados após o primeiro calendário.
Confira as próximas datas previstas:
- 27 de abril a 4 de maio de 2026
- 25 de maio a 1º de junho de 2026
- 29 de junho a 6 de julho de 2026
Durante cada uma dessas janelas, o pagamento é realizado de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do estudante que concluiu o ensino médio.
Como funciona o calendário por mês de nascimento
O cronograma segue a seguinte divisão:
- Janeiro e fevereiro: pagamento no 1º dia da janela
- Março e abril: pagamento no 2º dia
- Maio e junho: pagamento no 3º dia
- Julho e agosto: pagamento no 4º dia
- Setembro e outubro: pagamento no 5º dia
- Novembro e dezembro: pagamento no 6º dia
De acordo com o MEC, esse modelo de liberação escalonada busca organizar os depósitos e evitar sobrecarga no sistema de pagamentos. Caso os dados dos estudantes sejam confirmados após o primeiro calendário, os valores serão liberados automaticamente na próxima janela disponível.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)
