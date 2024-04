Programa Pé-de-Meia alcança 2,43 milhões de inscrições de estudantes

O programa Pé-de-Meia, uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), visa incentivar jovens a permanecerem matriculados e concluírem o ensino médio. Com um total de 2,43 milhões de estudantes cadastrados até o momento, o programa já está em funcionamento. As contas dos alunos foram abertas na Caixa Econômica Federal, permitindo que eles estejam prontos para receber os incentivos financeiros proporcionados pelo programa.

De acordo com as diretrizes do Pé-de-Meia, os alunos receberão um pagamento mensal de R$ 200, além de um bônus anual de R$ 1.000. A primeira parcela já foi distribuída aos estudantes entre o final de março e o início deste mês, conforme informado pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O valor mensal será pago durante dez meses por ano e poderá ser sacado a qualquer momento pelo estudante. Já o bônus anual de R$ 1.000 só estará disponível para uso após a conclusão do ensino médio, sendo uma medida para incentivar a formação acadêmica.

Legenda (Infográfico / Agência Brasil)

"Segundo o último Censo Escolar, o Brasil perdeu quase meio milhão de estudantes, que saíram da escola [no ensino médio], em um ano. E não é por escolha, é por necessidade. Dados do IBGE mostraram agora que o grande motivo de o aluno abandonar a escola é a questão financeira", comentou Santana durante o lançamento do programa no Rio de Janeiro.

É importante destacar que o programa também oferece um adicional de R$ 200 para os alunos que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com isso, os estudantes poderão receber um total de R$ 9,2 mil ao término do ensino médio, considerando todos os incentivos proporcionados pelo Pé-de-Meia.

O MEC estima que o programa irá atender a 2,5 milhões de estudantes e será investido um total de R$ 7,1 bilhões este ano. No entanto, alguns alunos ainda não foram cadastrados devido a problemas relacionados ao CPF.