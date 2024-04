VÍDEO: Homem é atingido por brinquedo em parque de diversões ao salvar cachorro

Um homem foi atingido por um brinquedo de um parque de diversões na noite deste domingo (28) ao tentar salvar um cachorro que subiu na plataforma do equipamento. O caso aconteceu na Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista (Facilpa), em São Paulo. O ato de bravura, no entanto, resultou em um acidente que deixou o homem ferido.

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava na fila do brinquedo quando um cachorro entrou na plataforma de embarque. Sem hesitar, ele invadiu a área restrita para tentar resgatar o animal, mas foi atingido pelo pêndulo do brinquedo.

O homem foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, transferido para o hospital da cidade. Ele sofreu ferimentos nas pernas e precisou passar por uma cirurgia, mas seu estado de saúde é estável, segundo informações da PM.

Em nota oficial, a Facilpa confirmou o acidente e prestou solidariedade à vítima, desejando-lhe uma rápida recuperação. A organização também reforçou seu compromisso com a segurança dos visitantes, garantindo que o evento e o parque de diversões possuem toda a documentação necessária para o funcionamento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)