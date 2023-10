Adolescente é arremessada de brinquedo em parque de diversões; vídeo

Uma adolescente, de 16 anos, foi arremessada de um brinquedo em um parque de diversões na Tailândia, no último domingo (15). O acidente ocorreu na província de Nakhon Si Thammarat, na atração conhecida como "Crazy Wave", uma estrutura que se move em círculos e comporta 15 pessoas.

Em vídeos compartilhados no X, a jovem é vista com o celular em mãos filmando a ida ao brinquedo, enquanto está sentada em uma das cadeiras do "Crazy Wave". Conforme a velocidade aumenta, a garota começa a escorregar pelas barras de segurança, é jogada no ar e cai no chão.

Assista ao vídeo:

O brinquedo foi desligado assim que as pessoas ao redor notaram o que tinha acontecido e foram em direção à menina, para oferecer ajuda. Em seguida, a garota foi levada às pressas para um hospital próximo e levou 23 pontos nas pernas.

Em entrevista, a mãe da vítima declarou que o brinquedo já havia sido suspenso para reparos, até que foi reaberto. Já o responsável pelo "Crazy Wave" disse que houve um mau funcionamento no sistema de controle da atração após uma forte chuva, deixando o equipamento encharcado.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora de OLiberal.com)