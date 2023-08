Trava de brinquedo se solta e arremessa pessoas em parque de diversões; vídeo

Sete pessoas ficaram feridas após acidente em brinquedo de um parque de diversões, no último domingo (13). A trava da atração, chamada "Rock'n'Roll", foi liberada enquanto o brinquedo estava no ar e arremessou as vítimas de uma altura de aproximadamente 3,5 metros. O incidente aconteceu na cidade de Manage, na Bélgica.

O brinquedo, conhecido também como "tapete mágico", girava no ar quando a trava de segurança cedeu. As imagens capturadas mostram claramente a fumaça emanando do brinquedo, enquanto as vítimas são arremessadas e caem no chão.

Duas pessoas estão em estado grave, incluindo uma menina de apenas 10 anos de idade, e outras três tiveram que passar por cirurgias ortopédicas.

Assita o vídeo:

O prefeito da cidade, Bruno Pozzoni, informou que as vítimas estão passando por acompanhamento médico e psicológico. Enquanto as investigações estão em andamento, apenas a atração envolvida no acidente foi fechada temporariamente, mantendo os outros brinquedos em funcionamento.

O proprietário da atração será interrogado e a apuração procura esclarecer se o parque de diversões segue todos os protocolos de segurança.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)