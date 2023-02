Mulher morre após ser lançada para fora de brinquedo em parque de diversões

Uma mulher identificada coomo Isabele Belmonte, de 26 anos, morreu após ser arremessada para fora de um dos brinquedos do parque de diversões localizado no Bangu Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), na noite do último domingo (19). Uma pessoa também ficou ferida e foi levada para a UPA com lesões moderadas. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Delegacia de Bangu, que já fez uma perícia no local e interditou o parque. A vítima deixa uma filha com apenas dois anos.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Rio de Janeiro foram chamados para prestar socorro, mas a jovem faleceu ainda no local do acidente. De acordo com amigos próximos, a mãe de Isabele havia falecido na última quinta-feira (16) e eles a levaram ao parque para tentar animá-la.

O parque e o brinquedo em questão tinham permissão para operar, segundo informações dos bombeiros. No entanto, ressaltaram que é responsabilidade dos técnicos e dos responsáveis pelo parque garantir as condições de funcionamento e operação seguras.

A equipe do Bangu Shopping emitiu uma nota lamentando a perda da vítima e prometeu investigar o acidente juntamente com o lojista responsável pelo parque.

O Super Star Park, parque de diversões onde ocorreu o incidente, lamentou o ocorrido e afirmou estar prestando assistência à família da vítima e colaborando com as autoridades competentes para apurar os fatos.