Jovem despenca de tirolesa montada sobre arquibancadas do Mineirão; vídeo

Uma jovem sofreu um acidente ao descer de tirolesa sobre as arquibancadas do estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O caso aconteceu na última quinta-feira (12), e as imagens foram publicadas nas redes sociais pelo pai da vítima, o jornalista Alê Oliveira, nesta terça-feira (17). No vídeo é possível ver o momento em que Malu Oliveira cai após o rompimento do cabo de aço que sustenta a tirolesa. Com informações do site O Tempo.

Malu está ferida, mas, por sorte, o acidente aconteceu logo no início da queda. Pelas redes sociais, que também é comentarista esportivo, decidiu expor o caso. “Essa decisão foi um grito contra a irresponsabilidade, impunidade, contra a falta de cuidado com a vida do próximo. Não posso, mas fico imaginando todo o tempo, o que teria acontecido se ela tivesse caído só um pouco à frente”, dizia a legenda.

Na publicação, Alê Oliveira marca o perfil oficial do Mineirão, da Sympla e da Loja Nerea. A Sympla é a empresa que vende os ingressos para a atração do estádio, e a Nerea uma das empresas responsáveis pela atração. "Quanto aos culpados, que ninguém mais passe por isso e que a vida tenha piedade de vocês", desabafou o jornalista.

Em nota ao site O Tempo, a empresa Minas Arena, responsável por administrar o estádio Mineirão, informou que a atividade da tirolesa foi imediatamente encerrada por tempo indeterminado. O acidente, conforme a Minas Arena, foi causado por falha humana na operação da tirolesa.